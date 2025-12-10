賴清德願助中國解決經濟問題 國台辦氣噗噗：我們經濟指標表現良好！

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人陳斌華主持記者會（圖／翻攝自國台辦微博）

總統賴清德以特邀貴賓身分，接受《紐約時報》「DealBook Summit」主持人專訪，向中國國家主席習近平喊話，在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是如何擴張領土，而是如何把人民照顧好，台灣很樂意幫助中國解決他們所面臨的經濟問題。對此，國台辦今（10）日聲稱，「大陸主要經濟指標表現良好」，還嗆，「預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，真不知賴清德哪裡來的自信」。

賴清德在台灣時間4日凌晨的專訪中直言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，「但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已」，因此他非常希望習近平在中國經濟內部競爭時，應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好，「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。

對此，國台辦發言人陳斌華今天在記者會中大嗆，賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民眾。

陳斌華聲稱，今年以來，「大陸主要經濟指標表現良好」，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，展現出強大活力和韌性。陳斌華稱，前三季度，大陸GDP超過101.5兆元，增長5.2%，增量約4兆元人民幣，三個季度的成長量就達到台灣經濟總量八成以上，「預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，真不知賴清德哪裡來的自信」。

陳斌華又嗆，賴清德為了倚外謀獨，違背經濟規律強推兩岸「脫鉤斷鍊」，罔顧台灣優勢產業被外人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，極力向外部勢力獻媚輸誠，只會更加賣台害台。

陳斌華老調重彈說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，解決台灣問題，實現國家完全統一，是全體中華兒女的共同期盼。他稱，「兩岸經濟同屬中華民族經濟，我們始終秉持『兩岸一家親』理念」，致力於加強兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，向台胞台企分享中國式現代化發展機遇。

