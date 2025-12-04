賴清德願幫忙美中？ 羅友志酸喊「快回來做事」：財經網紅都被綁架了

賴清德總統4日凌晨接受《紐約時報》視訊專訪，談到美國與中國大陸。（圖／總統府提供）

賴清德總統4日凌晨接受《紐約時報》視訊專訪，談到購買國防武器預防中國大陸的入侵，並感謝美國國會通過《台灣關係法》，更稱中國大陸目前經濟非常不好，喊話樂意共同合作。對此，媒體人羅友志不以為意，認為應該先幫台灣，「回來啦…好好做事！」

羅友志今天在臉書發文指出，賴總統接受《紐約時報》線上訪問講嗨了，一下要「幫美國訓練員工」，一下又要「幫大陸經濟循環」，全世界2大經濟體，Taiwan all can help，直言「你比蔡英文，終於有更厲害的東西了」，但話鋒一轉，他喊話先回來幫幫台灣「自媒體經濟」與「治安安全」改善，因為有網紅公然被綁架勒索。

廣告 廣告

羅友志提到，財經自媒體網紅陳昊以個人經濟投資、股市進入為內容，跟「網友」約在星巴克見面，結果在附近停車場被毆打綁架，勒索轉帳泰達幣533萬元，治安、自媒體、經濟，全部亮紅燈，但賴清德總統卻說要去幫美國人和中國大陸人。

羅友志感嘆，賴清德總統用「謙卑的心態」要幫美國人、中國大陸人，他只能用「卑微的膝蓋」祈求對方，回來看看家裡面亂成什麼樣了，接著點名太子集團和回收電鍋貪污的清潔隊員後續，「查得怎麼樣了？伏法了嗎？」

羅友志控訴，綁架、暴力、貪污、詐騙、食安連環爆、多變氣候土地危機等等，完全看不出來所謂的「洗滌人心」，最後再度喊話賴清德總統：「回來啦…好好做事！拜託」。

【看原文連結】