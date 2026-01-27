賴清德願赴立院國情報告 喊話藍白監督、審預算是責任非籌碼



國防特別條例8年1.25兆元多次遭藍白聯手擋下，被問及是否有可能願意到國會說明？總統賴清德今晚（27日）受訪時直言，若立法院同意，他願意依憲政程序主動赴國會進行「國情報告」，只要不違憲，「我很樂意過去」，但強調並非只針對單一議題。同時，賴清德也向藍白喊話，國會的責任是監督政府、審查預算，而不是當成政治籌碼，要求行政院或總統府必須配合。



談國防預算卡關 賴清德喊話在野

賴清德晚間接受民視新聞《台灣最前線》專訪，談及在野黨持續阻擋國防特別條例時指出，依照憲法規定，總統可在徵詢立法院同意後，向國人進行國情報告；立法院也可主動邀請總統到院報告，這本來就是憲政機制的一部分，但並非總統的法定義務。

廣告 廣告

他進一步說明，若經立法院同意，他也可以主動前往說明，但一切必須符合憲政程序，不能違憲，且並非限定於某一項預算或單一政策。

針對藍白持續杯葛國防特別條例，賴清德強調，國會的責任在於監督政府與審查預算，而不是將此當作政治籌碼，要求行政院或總統府配合特定條件，「這一點必須講清楚」。

賴清德也向在野黨喊話，希望「不看僧面看佛面」，政黨競爭難免，但大家同屬一個國家，應共同對人民負責。他指出，國防特別預算若有不同意見，可以刪減、提出修正動議，中央政府總預算亦然，但不能全面拒絕審查。他直言，預算會期卻不審預算，是我國史上首見，「我想這個事人民應該不會覺得這樣做是對的」。

被問藍白背後是否有中國施力 賴回應相信人民看很清楚

至於被問及「藍白這樣擋，會不會覺得背後是中國在使力？」賴清德回應，希望背後沒有這個事情，但相信人民都會看得很清楚，「因為又是新的一年開始，國防特別預算也已經被擋了10次了，我們希望在野黨能夠重新思考」。





賴清德在訪談中指出，國防特別條例1.25兆是分成8年，一年才1500、600億而已，要打造的是「台灣之盾」，第二是智慧化的攻防體系，第三個是要推動國防產業，國防產業如果推動得起來，這樣國防才能夠永續發展，這是環環相扣、缺一不行。



更多上報報導

賴清德籲在野勿推翻關稅協議成果 民眾黨轟：逼國會不准審、不准拖

川普突課南韓關稅 賴清德示警藍白「別焦土政策」：否則台灣變25％或更高

酸賴清德搞鬥爭「更像明崇禎」 柯文哲自曝看《鄧小平傳》：坐牢滿輕鬆