賴清德願赴立院國情報告 江啟臣籲「總統不設限」化解朝野對立

江啟臣指賴清德赴立院國情報告應該不設限，以化解朝野對立。資料照 李政龍攝



針對總統賴清德表態願赴立法院國情報告，立法院副院長江啟臣今（29日）表示，總統要不要到立法院國情報告，立法院都完全尊重總統，「但既然你要來，如果你也想來，反而有時候不設限，總統高度更高，搞不好在野黨全部都嚇到也不一定」。

江啟臣今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪指出，國內政治氛圍的妥協藝術是很重要的，當然現在可能賴總統會覺得在野黨去彈劾他，但有時候在野黨立委想起過往這半年，反而會覺得被執政黨大罷免，所以冤冤相報何時了。

「作為一個總統的高度要做的是朝野和諧。」江啟臣認為，總統不應該只有叫五院長去總統府喝茶協調，要的應該是朝野喝茶、喝咖啡，設法讓朝野對立氣氛降低，當然朝野一定還是有各自政治立場，但無可避免政黨就是如此。

江啟臣說，攸關國家安全、民生、經濟等方面，他相信朝野不是不能談，也不是完全沒有妥協空間，他認為是有的，而是必須要有人站在制高點上面，不管是朝野領袖的對話，或者是國家的國是會議，這都是可以做的。

江啟臣強調，他說，人民想看得是總統為了社會和諧、國家安全能夠做到什麼地步，千萬不要小看人民心中民主的那一把尺。

針對1.25兆元的軍購預算引發在野質疑江啟臣指出，國防部提供的預算資訊過於簡略，甚至只以5、6頁的資料就要求審核鉅額預算，才會讓民眾有「AIT比國防部更積極」的錯覺。

「武器採購就像賣房市場，很難去比價。」江啟臣直言，以立法院的立場，立委只能去評判必要性以及能不能付得起，因為也沒得詢價，其他國家就不賣給台灣，所以爭議不會特別大。但他也說，沒想到發生錢花了，但對方卻沒辦法如期交貨，導致這次有些委員提出建議能否貨到再付款，「開始有不一樣的質疑與監督立場，這也不為過」。

江啟臣說，立法委員監督預算天經地義，行政部門就是負責任的把預算內容說明清楚，「1.25兆的軍購預算到底什麼？」只要立委有意見，就要不斷的去說明或提供資料，否則現在看起來好像有一種錯覺「AIT比國防部還積極」。他說，現在反而是美國提出的3500億相對比較清晰，知道美國要賣什麼給台灣，扣掉這些還有9000億，這些內容又是什麼，國防部都有必要負起責任說明。

