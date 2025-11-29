賴清德願赴立院國情報告 黃國昌稱「毫無期待」

民眾黨主席黃國昌29日出席台灣民眾黨「極端氣候下，跨域整備與韌性強化」系列論壇，會前接受媒體訪問。(記者叢昌瑾攝)

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德拋出8年1.25兆元軍購特別預算，立法院國民黨團首席副書記長林沛祥昨拋出立法院應該邀賴總統做國情報告的主張。民眾黨主席、黨團總召黃國昌今天下午受訪表示，他「毫無期待」，如果賴來國會片面進行政治宣傳，不肯回答國會議員問題，自己留在總統府裡面開記者會就好。

對於在野黨立委拋出國情報告主張，賴清德今天回應，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持；副總統蕭美琴今天出席「環保永續健行，低碳健康山林」淨山活動時，面對相關提問時微笑表示，「依照憲政程序。」

黃國昌今天下午出席「極端氣候下跨域整備與韌性強化」系列論壇前受訪說，他的態度沒有改變，「就是毫無期待」，如果賴清德來國會只是片面的進行他要講的政治宣傳，不肯面對國會議員相關問題的回答；他質疑，這樣的宣傳到底有什麼意義，自己留在總統府裡面開記者會就好。

黃國昌提醒，賴清德在2024總統大選曾說：「我願意到國會進行國情報告，而且接受立法委員的諮詢」。雖然總統府後來強調是「諮詢」不是「質詢」，但不管是諮詢還是質詢，賴只要回答一個問題就好，「2024年做的承諾為什麼跳票？可以這樣騙票？等到選上總統後，只願意到立法院做宣講，不願意面對問題。」

「如果只是這樣的話，就留在總統府自己開記者會就可以。」他說，雖然他知道林沛祥等人有提出這樣的思考，但他可以很明確地告訴大家，民眾黨的立場從來沒有改變過，「要來立法院可以，請賴清德履行承諾，不然請賴清德公開跟2300萬人民道歉，說2024總統大選說了謊話。」

媒體追問，對於賴清德的2027年武統台灣說，是否希望賴再向國人說明一次。黃國昌表示，當然有必要說清楚講明白，總統該做的事是解決問題不是製造問題，總統該扮演的角色是讓人民安心而不是讓人民恐慌。

他說，賴總統的發言造成社會的軒然大波、造成台灣民心的動盪，賴總統難道不應該站出來說清楚講明白？而且如果賴總統真的認為2027年中共要武統台灣，那台灣花這麼多錢與美國軍購，2027年前會全部交貨嗎？如果2027年沒有辦法全部交貨，我們付這些錢到底在哪裡？台灣人被當成盤子嗎？付了錢拿不到東西，我們的政府怎麼會軟弱成這樣？

