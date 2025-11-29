賴清德願赴立院國情報告 黃國昌：若不願受質詢在總統府講就好

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德日前投書美媒拋出1.25兆軍購特別預算，藍白均表態要邀請賴赴立法院進行國情報告。民眾黨主席黃國昌今（29）日說，其實對這件事，老實說，他的態度沒有改變，就是毫無期待。為什麼？如果來國會只是片面的進行要講的政治宣傳，不肯面對國會議員相關問題的回答，這樣的宣傳到底有什麼意義？自己留在總統府裡面開記者會就好。

黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，他再提醒大家，2024總統大選時候，賴清德是怎麼說的？「我願意到國會進行國情報告，而且接受立法委員的諮詢」。賴後來強調是「諮詢」不是「質詢」，但不管是諮詢還是質詢，賴清德只要回答一個問題就好，2024年做的承諾為什麼跳票？可以這樣騙票？等到選上總統後，只願意到立法院做宣講，不願意面對問題。

黃國昌稱，如果只是這樣的話，就留在總統府自己開記者會就可以，雖然他知道立委林沛祥等等有提出這樣的思考，但我可以很明確地告訴大家，站在民眾黨的立場，從來沒有改變過，要來立法院可以，請賴清德履行承諾，要不然請賴清德公開跟2300萬人民道歉，說2024總統大選說了謊話。

媒體問，賴清德的2027年武統台灣說，總統府說是媒體錯誤片面解讀，會希望賴清德再向國人說明一次？黃國昌說，當然有必要說清楚講明白，一個總統該做的事情，是解決問題不是製造問題，一個總統該扮演的角色，是讓人民安心而不是讓人民恐慌。賴總統的發言，造成這樣的軒然大波、造成台灣民心的動盪，賴總統難道不應該站出來說清楚講明白？而且如果賴總統真的認真認為，2027年中共要武統台灣，那我們只有一個簡單問題，花這麼多錢跟美國進行軍購，2027年以前會全部交貨嗎？如果2027年沒有辦法全部交貨，我們付這些錢到底在哪裡？台灣人被當成盤子嗎？付了錢拿不到東西，我們的政府怎麼會軟弱成這樣？



