賴清德願赴立院報告國防預算 傅崐萁要求「一問一答」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，歡迎賴清德赴立院報告國防特別預算，但強調賴應展現誠意，接受「一問一答」備詢。（圖／CTWant攝影組）

因應兩岸情勢緊張，總統賴清德提出為期八年的國防特別預算，總額達1兆2500億元，涵蓋建構「台灣之盾」、強化不對稱戰力等項目。為爭取朝野支持，他也表明願意親自前往立法院報告。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（2）日表示，若總統願意到國會說明，朝野都會高度重視，並要求「有問有答、一問一答」。

賴政府此次提出國防特別預算，內容包括引進AI與先進科技、強化不對稱戰力及打擊系統，打造非紅供應鏈，以全面提升國防及關聯產業能量。藍白兩黨團均要求賴清德先赴立院說明細節；賴也回應，只要符合憲政程序，他願意到立法院報告，以尋求共識支持。

至於賴清德到立法院報告的形式，傅崐萁強調，立法院一定會以最高禮遇迎接總統前來國情報告並備質詢，但不能變成「報告完就離開」。他表示，若只是簡單宣讀內容、沒有接受質詢，那在總統府開記者會即可，沒有必要進國會。

傅崐萁表示，若賴清德成為第一位到立院做國情報告的元首，就更應展現誠意，向全民說明如此龐大預算的急迫性與必要性。他呼籲總統在國會「有問有答、一問一答」，透過民意代表把人民的疑慮講清楚、說明白。

