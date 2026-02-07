民視新聞／綜合報導

總統賴清德週六下鄉到南投參香，首度在南投，同框民進黨南投縣長參選人温世政，總統笑稱這是電腦選出來的好人才，希望鄉親可以支持温世政，另外，總統也向鄉親溫情喊話，台灣這塊番薯，靠國軍站在第一線，也請大家支持國防預算，團結守護台灣！

總統賴清德來到南投軍功里，拉抬民進黨南投縣長參選人温世政，凍蒜聲不絕於耳，營造勝選氣勢。牙醫出身的温世政，是政治素人，頭一回參選，就挑戰民進黨艱困選區南投。

總統賴清德：「民進黨提名温世政以後，很多人問我，突然間出現這個人物，人英俊瀟灑又熱情溫暖，又有專業，說怎麼去找到，我說這電腦選的。」

南投縣長參選人（民）温世政：「我本來就南投人，本來就想回來做服務，賴總統問我說你有決心回來嗎？我那天就直接跟賴總統說，我一定有決心，再來我是賴總統的粉絲，台灣優先民主優先弱勢優先，我都記牢。」





賴清德首同框世政讚"電腦選的好人才" 籲南投鄉親支持

賴總統致詞時笑稱，温世政是電腦選出的好人才。（圖／民視新聞）









温世政與賴總統，同樣都是醫師出身，特別認同總統照顧弱勢的政策。賴總統致詞時，也不忘向鄉親喊話，支持國防預算，才能保護國家。

總統賴清德：「國家只有一個，有人可以去別的地方生存，我們就只有這塊番薯不是嗎，就是台灣這塊番薯，一定要靠國軍站在第一線，也要靠我們團結嘛，支持温世政建設南投照顧鄉親，支持國防預算保護國家，讓我們可以安居樂業。」





賴清德首同框世政讚"電腦選的好人才" 籲南投鄉親支持

賴總統輔選温世政，下午來到草屯參香。（圖／民視新聞）









賴總統首度在南投同框温世政，上午在南投軍功里參香，緊接著下午還要去草屯參香，有了總統牌加持，也讓温世政信心大增，要在艱困選區，力拚把藍天變綠地。





原文出處：賴清德首同框温世政讚"電腦選的好人才" 籲南投鄉親支持

