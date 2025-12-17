即時中心／黃于庭報導

香港壹傳媒創辦人黎智英，日前遭香港法院認涉犯國安法，「串謀發布煽動刊物罪」、「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全部成立，預計年初宣判。對此，總統兼民進黨主席賴清德今（17）日首度聲援，痛批中國無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

民進黨今日召開中常會，發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞。賴清德表示，上週「國際人權日」剛過，大家都知道人權是全球普世價值，卻看到近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英，以所謂國安法定罪；以及對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁。中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

賴清德指出，無論是對黎智英或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

「面對來自中國日益嚴重的威脅，我們會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全」，賴清德強調，國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。

原文出處：快新聞／賴清德首度聲援！黎智英遭港國安法定罪 他開轟中國「違反人權」

