賴清德首度表態稱「反對推進統一」 林佳龍：持續捍衛台海和平

記者詹宜庭／台北報導

賴清德總統主持114年11月份將官晉任授階典禮時，首度公開表態「反對推進統一」，強調台灣要堅定地「反併吞、反侵略、反對推進統一」，強化國防不是挑釁，是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式，投資國防就是投資和平。對此，外交部長林佳龍今（30日）表示，「中國一再改變現狀，我們要捍衛現狀，所謂推進統一就是企圖改變台海現狀，我們必須持續捍衛台海和平與台灣安全。」

賴總統昨日表示，當前中共持續在台灣周邊海、空域進行灰色地帶侵擾，不僅對台灣國防造成壓力，也對區域和平穩定及全球經濟發展帶來威脅。因此台灣除了展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一。他說，強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀、守護台灣的民主與生活方式。投資國防就是投資和平，持續推進不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝新訓練、新思維、新裝備、新科技等方向前進，讓國軍更現代化與彈性化。

廣告 廣告

林佳龍今早受訪表示，「中國一再改變現狀，我們要捍衛現狀，所謂推進統一就是企圖改變台海現狀，我們必須持續捍衛台海和平與台灣安全。」

更多三立新聞網報導

民進黨高雄初選變天？正國會表態力挺林岱樺 林佳龍：社會應給予她空間

高市早苗會川普「重申台海和平穩定」 外交部：國際共識與共同利益

廚餘問題早規畫了 卓冠廷說出內幕：林佳龍兩個重要建設都被盧秀燕喊卡

非洲豬瘟…盧秀燕「逢龍必反」延宕廚餘場！林佳龍：盼盡快恢復亡羊補牢

