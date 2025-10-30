賴清德首度表態稱「反對推進統一」 林佳龍：持續捍衛台海和平
記者詹宜庭／台北報導
賴清德總統主持114年11月份將官晉任授階典禮時，首度公開表態「反對推進統一」，強調台灣要堅定地「反併吞、反侵略、反對推進統一」，強化國防不是挑釁，是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式，投資國防就是投資和平。對此，外交部長林佳龍今（30日）表示，「中國一再改變現狀，我們要捍衛現狀，所謂推進統一就是企圖改變台海現狀，我們必須持續捍衛台海和平與台灣安全。」
賴總統昨日表示，當前中共持續在台灣周邊海、空域進行灰色地帶侵擾，不僅對台灣國防造成壓力，也對區域和平穩定及全球經濟發展帶來威脅。因此台灣除了展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一。他說，強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀、守護台灣的民主與生活方式。投資國防就是投資和平，持續推進不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝新訓練、新思維、新裝備、新科技等方向前進，讓國軍更現代化與彈性化。
林佳龍今早受訪表示，「中國一再改變現狀，我們要捍衛現狀，所謂推進統一就是企圖改變台海現狀，我們必須持續捍衛台海和平與台灣安全。」
