賴清德首提「反對推進統一」 鄭麗文籲謹慎處理兩岸關係

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨的正國會派系領導人外交部長林佳龍、同派系的身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷，以及不分區綠委王義川，昨（29）日晚間皆表態力挺同派系立委林岱樺，代表綠營參選2026年高雄市長選舉，消息一出，引起各界高度關注。對此，同樣有意角逐高雄市長的綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，今（30）日也各自回應了！針對林佳龍等正國會派系人馬力挺林岱樺一事，邱議瑩今日受訪表示，派系的領導人公然在臉書上號召，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人；邱議瑩也表示，至於高雄市長初選會拚盡全力，贏得最後勝利，所有的評論就交由市民公評。此外，賴瑞隆今日受訪則說，高雄市長初選是君子之爭，點到為止，不要傷了和氣，大家要一起登頂，更何況，2026年是艱困一戰，大家有同樣的目標。賴瑞隆也說，林佳龍跟他熟識，也常常給他建議，而王義川則從義大利回來時還特別帶「黃色小鴨船長」給他，至於，卓冠廷則是他的學弟，大家互動良好；他認為，初選過程中各自有一些工作，相信結束後就會團結，而重點是2026要過關，2028則要延續台灣的自由民主。同時，媒體也問是否會認為林佳龍此舉行政不中立，賴瑞隆則表示尊重，每個人有各自思考與交情；針對黨內大咖條款不涉及部長，是否會覺得不妥？賴瑞隆則坦言，黨有黨的規定，沒有納入規範就尊重其選擇與判斷，而且民進黨是團結的政黨，大家一起打贏2026、延續高雄光榮，大家也對此有高度默契與共識。賴瑞隆也提到，黨主席賴清德倚賴所有重要成員擔任重要職務，大家團結一起最重要，而每個人才有被重用、擔任重要職務，未來不管六都或縣市長都要派最強人選，讓人民感受到誠意得到最佳成績。至於，許智傑直言，各派系有自己的立場及想法，都表示尊重，「對我來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情」。民進黨高雄市立委邱議瑩。（圖／民視新聞）民進黨高雄市立委賴瑞隆。（圖／民視新聞）民進黨高雄市立委許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）

