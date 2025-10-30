賴清德首提「反對推進統一」 鄭麗文籲謹慎處理兩岸關係
總統賴清德昨(29)日主持十一月將官晉任授階典禮時首度明確表示,台灣要堅定「反併吞、反侵略、反對推進統一」,這是他首次公開提出「反對推進統一」的說法。
賴總統強調,面對中共持續在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾,強化國防不是為了挑釁,而是為了維持現狀、守護台灣民主與生活方式,「投資國防就是投資和平」。
對此,國民黨主席當選人鄭麗文昨在南投縣議會感恩餐會上呼籲,賴總統應更謹慎、更有智慧地處理兩岸關係,「千萬不要讓台灣捲入不必要的戰火當中」。
針對日前收到中共總書記習近平賀電,鄭麗文表示感謝關心,並強調國民黨對兩岸關係堅持「和平」與「必須尊重台灣兩千三百萬人民意志」兩大原則。
鄭麗文主張台灣應有合理、可負擔的國防支出,反對無止境的軍備升級。她認為過高的國防預算不僅超過財政負擔,也會產生嚴重排擠效應,影響民生、教育及社會資源。總統府發言人郭雅慧則回應,鄭麗文的想法與全世界民主國家不一致,面對中國實實在在的軍事威脅,台灣不可能例外。
鄭麗文強調,國民黨立場明確,無論情勢如何變化,始終主張和平發展,堅守台灣人民的民主選擇,推動理性務實交流,讓台海回歸穩定與對話的軌道。
