賴清德駁國際看衰台灣言論 提「天時地利人和3政策」：2040前培育50萬AI人才

總統賴清德今（22日）出席《天下雜誌》舉辦「天下經濟論壇」，他致詞時先駁斥國際上質疑台灣的言論，並提出政府三大產業規劃，包含「推出AI新十大建設」，預計投入1.5兆元，創造15兆元的產值，到2040年之前培養出50萬個AI應用人才、以及8年共1.25兆台幣的國防特別預算打造「台灣之盾」，最後是期盼台灣能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

賴清德今天致詞時，提及動盪世局的確為讓人心慌慌、眼茫茫，看不清楚方向，在國際上不斷有唱衰台灣的言論，「有經濟學人用封面、用特稿；也有CNN的知名記者札卡利亞的GPS專題報導，宣稱台灣是全球最危險的國家；也有國內的人士，公開主張『票投民進黨、青年就會上戰場』、『賴清德當選，外資將會大舉撤離，台灣經濟就會崩潰』，但站在今天，我們知道，這些事情都沒有發生。」

他指出，俄烏戰爭，然後以哈戰爭接續發生，但台灣仍然屹立不搖，外資更大舉的投資台灣，真相是當COVID-19之後，再加上地緣持續不斷的衝突，全球產業鏈由長鏈變短鏈，民主陣營在尋找一條非紅供應鏈，台灣正是民主陣營尋求的可信賴、安全的非紅供應鏈決定。

賴清德說：「我要跟各位報告，台灣的經濟新局已經打開了，我們不要遲疑，也不要裹足不前， 更不能走回頭路，我們應該要有信心，我們一定要有信心、團結向前，我們一定可以迎接更好的未來。」

天時：AI世代投入1.5兆元 2040年前培養50萬AI應用人才

賴清德提及：「我對未來的擘劃，在產業上面來講三個層面，與天時、地利、人和相關，第一個就天時而言，我們這場有很多科技界的先進，我們都很清楚未來就是一個全面智慧化的時代，為了迎接智慧化時代的到來，也確保台灣在下一個世代競爭優勢，行政院已經推出AI新十大建設，我們預計投入1.5兆元，創造15兆元的產值，到2040年之前培養出50萬個AI應用人才。

他續指：「我們要做四大基礎建設，第一個就是人才培育、第二個我們的國家級算力中心已經開始運作，在不久我們就會有屬於我們自己的國家資料中心。第四個我們一定會持續開放電力，穩定的電力供應，目前電力供應是穩定，但我們預計未來我們還是要再投入，特別是綠電；另外我們也會著重在三項關鍵技術，量子運算 矽光子，以及機器人。

賴清德表示：「四項基礎建設、三項關鍵技術要達到三項具體的應用目標。第一個就是打造創新創業的生態，我們希望能夠創造兆元產值的軟體平台產值；第二個我們要幫助中小企業升級轉型，協助中小企業，並導入人工智慧。我們行政院一年編一百多億元在協助中小企業，我們希望能夠 幫助一百萬家以上的中小微型企業，能夠數位轉型；第三個目標是希望未來台灣是一個智慧生活圈，食衣住行育樂、醫療，哪怕是國防等等，通通都有人工智慧的應用，讓台灣生活更便利，行政更具效率，也讓整個國家更有競爭力。」

地利：要把中國的威脅 當作砥礪台灣更安全榮的力量

地利方面，賴清德說：「當然很多人把中國當作是一個威脅，它的確對台灣是一個威脅，這無庸置疑，你看文攻武嚇不斷、對台統戰滲透更是進入到各個層面去，但是有道是「國無外患，國恆亡」，我們要把中國的威脅，當作是台灣砥礪更安全、更進步、更繁榮的力量 。所以對於中國的威脅，我在這邊再一次跟各位強調，我們捍衛國家主權的決心不會改變；我們世世代代維護民主自由生活方式的堅持不會改變；我們維持兩岸和平發展的努力不會改變，在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話交流促進和平共榮的承諾也不會改變。

賴清德表示：「我們要落實這些主張的前提，必須要有堅強的國防，經濟發展才有辦法得到保障，就像是一個人的健康是非常重要的，沒有健康你再大的財富也沒有用。你沒有國家安全，你經濟再繁榮，也是為人作嫁而已，所以國防是非常重要的，除了年度的國防預算，我們也提出了國防特別預算， 八年為期共一兆兩千五百億台幣，我們要打造台灣之盾，要建立智慧化的攻防體系。」







賴清德說：「國防工業現在是全世界的顯學，所以為了自己的國家安全，在不對稱的戰力之下，一定要大力扶植國防工業，我們有這個條件，全世界有能力打造自主國防工業，沒有超過十個國家台灣是其中被點名的其中一個，我們絕對不能夠妄自菲薄，當COVID19來的時候，我們有辦法很快的就去生產製造口罩的機器，全力生產就可以看到我們的工業鏈是多麼健全，從科技到基礎工業，通通都是國防工業發展的基礎，希望面對中國的威脅，不僅僅要強調我們的國家安全，也要順勢發展國防工業帶動台灣經濟、升級轉型進一步的發展。」

他直言：「在我心目中，這筆國防特別預算，它的功能不單是國防，它有相當大的一部分是在經濟發展，是在推動產業的發展。」

人和：盼加入CPTPP



第三個是人和部分，賴清德坦言：「台灣因為中國的阻撓在國際上處處打壓，我們要撐下多邊的區域經濟有其困難。過去我們花了非常多的力量加入WTO，但是WTO在多邊的功能上面，也沒有達到原先預期的目標，甚至川普總統還揚言退出。」

話鋒一轉他說：「我們要加入CPTPP，因為中國不斷的阻撓，我們條件都成熟，我們是一個成熟的經濟體，是民主自由法治的國家，重視智慧財產權，我們可以為區域經濟帶來貢獻，但很可惜我們沒有辦法參加。但是從蔡總統開始到我今天，我們強化雙邊關係，過去台灣需要時間，所以從施振榮董事長，這一屆的前輩開始，很多中小微型企業是提著007的手提箱到世界爭取訂單，『客廳即工廠』，好不容易打下了經濟奇蹟，也成為科技發展的基礎。」

賴清德細數，近年陸續與美國簽訂二十一世紀貿易倡議第一階段、與英國簽訂促進台英貿易夥伴協定、與日本簽訂數位貿易協議，也分別跟東南亞國家，特別是台灣重點投資的國家重簽雙邊投資保障協定，他最後表示，將會持續強化台灣跟國際主要的貿易夥伴關係，讓台灣不僅僅可以站得穩，也可以走得遠，讓台灣的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。