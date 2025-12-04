賴清德高喊願助美中！羅友志酸「自家治安、經濟亮紅燈」：先回來先幫幫台灣

總統賴清德接受《紐約時報》線上專訪，談及包含中國軍事威脅、台海情勢、台美關係、俄烏戰爭、半導體產業布局與AI發展在內的國際議題發表看法；期間賴清德強調要「幫美國訓練員工」，更喊話中國國家主席習近平，自稱可以「幫中國經濟循環」，資深媒體人羅友志傻眼表示，台灣內部治安、自媒體甚至經濟都亮紅燈，「真的啦，先回來先幫幫台灣」。

羅友志透過臉書發文，提到賴清德受《紐約時報》線上訪問相關細節，針對賴清德喊話「幫美國訓練員工」、「幫中國經濟循環」的規劃，羅友志笑稱，面對全世界最大的兩個經濟體「Taiwan all can help」，狠酸賴清德終於有比前總統蔡英文更厲害的東西了。

廣告 廣告

「求你回來看看家裡面亂成什麼樣了」，羅友志指出，無論是財經網紅陳昊被公然綁架勒所，還是仍在調查中的太子集團案件，當國內綁架、暴力、貪污、詐騙、食安連環爆、多變氣候土地危機夾擊時，賴清德卻只表示要用謙卑的心態幫助美國、中國。羅友志無奈表示，身為一介平民，享用更卑微的膝蓋呼籲賴清德「回來好好做事」。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

