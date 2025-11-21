賴清德高調挺日海鮮！她揭日本政壇罕見現象

▲日本首相高市早苗台灣有事論引發中日關係緊張。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」論，引發中日關係緊張，中國還宣布暫停進口日本水產品。同時，總統賴清德昨（20）日分享午餐菜色，大啖日本水產挺日，還有旅日民眾發現，賴清德吃壽司的畫面已登上東京鐵路螢幕，直呼是最好的宣傳！對此，科技專家許美華表示，賴政府真的要好好把握這個歷史契機，跟日本建立更具體的聯盟合作架構。

針對台日友好，許美華昨發文指出，雖然「台灣有事，日本有事」早在安倍時代就被提出來，但中國在當時的反應遠遠沒有現在強烈，顯然亞太、台海情勢，已經進入劇情緊張的新一季。

許美華指出，高市早苗因為獨特的個人強烈風格，民意支持度高達七成，這在日本政壇是極爲少見的，即使是當年高市的師傅安倍晉三都做不到。日本政局在過去20年，曾經換過十幾個首相，在過去5年，更曾出現好幾個「首相短命」的現象，換首相換到大家都記不住。

許美華認為，而現在高市早苗超高的支持度，應該可以擺脫過去幾年日本政局動盪的魔咒，打造出一段強硬面對中國、積極介入印太，值得期待的高市時代。賴政府真的要好好把握這個歷史契機，在民間「台日友好」的基礎上，從海鮮、水果、農業、半導體到共同防禦，跟日本建立更具體的聯盟合作架構。

許美華也說，就是高市早苗擔任首相的未來這幾年，對台灣非常重要。

