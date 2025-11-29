賴清德高調 反加速統一

（圖／本報系資料照）

賴清德近來大談「民主台灣」vs.「中國台灣」，指控對岸企圖以武逼統、以武逼降，言之鑿鑿中共「以2027年完成武統台灣為目標」。不僅如此，賴清德還推出「守護民主台灣國安行動方案」，最終目標指向「建構能永久捍衛民主台灣的國防戰力」，這被北京官媒解讀為妄圖「永久對抗中國大陸」。賴清德的拒統方案不僅與台灣主流民意背道而馳，加劇兩岸緊張，且很可能觸發《反分裂國家法》第8條，加速「武統」的到來。

民進黨政客從芒果乾嘗到甜頭，喜歡挑動兩岸對立，但百姓並不糊塗。美麗島電子報10月民調顯示，60％的民眾不同意「兩岸最終難免爆發戰爭」的說法；對於「為避免被中共統一，若有必要願為台灣犧牲生命」的題項，有53.2％不同意。至於如何維護台灣安全、防止戰爭爆發，58.3％支持「恢復兩岸政府談判與放寬民間交流」，贊成「增加軍購預算強化國防」不到3成。

無獨有偶，9月《聯合報》公布「兩岸關係年度大調查」，不滿賴政府兩岸政策的民眾升至63％，其中國民黨與民眾黨支持者不滿比率達9成以上，中立選民也有高達58％不滿。另有多達88％的民眾主張兩岸必須維持溝通管道。

對於如何實現真正的永久保台，前不久新華社署名「鍾台文」的文章已給出答案。那就是「統一後，兩岸同胞將遠離戰爭風險，確保安居樂業。台獨給兩岸同胞所帶來的戰爭風險將被消除，外部勢力干涉兩岸中國人內部事務的黑手將被斬斷，破壞台海地區和平穩定、損害台灣民眾利益福祉的問題將得到根本解決。」然而，對於大陸「平等協商、共議統一」的倡議，民進黨不僅嚴詞拒絕，還透過追加鉅額國防預算、打造「台灣之盾」等方式強力反制，兩岸關係從僵持不下轉向岌岌可危。

更嚴重的是，賴清德的拒統方案很可能加速武統的到來。國台辦已定調賴政府的「行動方案」是「引戰方案」，表示若台獨分裂勢力突破紅線，必將斷然出手。相較上述老生常談的制式反應，還有個隱憂值得重視，那就是從定性大陸為境外敵對勢力、宣示一國兩制台灣方案是紅線，再到鼓吹建構能永久捍衛民主台灣的國防戰力，賴清德的言行都指向《反分裂國家法》第8條的觸發條件，即「和平統一的可能性完全喪失」。換言之，即使賴政府小心翼翼規避紅線，但只要擺出決不妥協、拒統到底的架勢，北京仍有理由使用武力。

隨著大陸加速民族復興進程，解決台灣問題雖然沒有明確時間表，但不可能一直拖下去。無論是硬的一手還是軟的一手，兩岸距離攤牌的那一天似乎不遠了。日本首相高市早苗近期掀起台海風波，雖讓賴政府受到些許鼓舞，但日本已被大陸爆錘，連華盛頓都想跟東京畫清界限。大陸在施壓、內部有分歧、外援不可靠，台灣何去何從，考驗當家人的智慧與勇氣。