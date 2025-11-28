賴清德黃金交叉民進黨飆37%創新高 黃暐瀚分析：國民黨重兵搶台南 民進黨重中之重

震傳媒委託山水民調公司進行的最新民調顯示，總統賴清德的滿意度在11月出現「黃金交叉」，從7月大罷免後「死亡交叉」的35.5%回升至44.1%，不滿意度為43.3%，信任度更高達48.2%。這是大罷免之後第一個出現賴總統「黃金交叉」的民調，才短短四個月就完成翻轉。民進黨政黨支持度同步飆升至37.1%，創下一年多以來新高紀錄，相較9月谷底23.8%暴增13.3個百分點。南部基本盤穩固成為關鍵，台南滿意度高達60%、高雄49%。政治評論員黃暐瀚分析，這些數據都是「連動的」，台南對民進黨而言是重中之重，若失去台南「不是斷手，是斷頭」，2026年絕對不能失守。

民進黨從谷底反彈 兩個月暴增13.3個百分點

根據震傳媒長達一年多的追蹤民調，民進黨政黨支持度在今年9月跌至谷底23.8%，當時因7月、8月大罷免連續挫敗，導致支持度潰散，國民黨一度超越民進黨，成為台灣支持度最高的政黨。許多國民黨議員、立委也在節目上強調「國民黨現在是支持度最高的政黨」。

然而這個領先優勢僅維持一個月。10月民進黨就超車，到了11月更是大幅反彈至37.1%，不僅重新奪回第一，更創下震傳媒民調一年多以來的最高紀錄，先前最高為36.8%。短短兩個月，民進黨支持度暴增13.3個百分點，政黨聲勢出現戲劇性翻轉。

賴清德滿意度黃金交叉 信任度攀升至48.2%

總統賴清德的民調表現同樣亮眼。震傳媒民調顯示，賴清德在6月至7月出現「死亡交叉」，滿意度與不滿意度曲線交叉，滿意度在大罷免開票後跌至35.5%，不滿意度超越滿意度。

黃暐瀚曾預測「年底前還會再收斂，甚至超過」，如今預言成真。最新11月民調顯示，賴清德滿意度回升至44.1%，不滿意度為43.3%，兩者差距約1個百分點，出現「黃金交叉」。信任度表現更佳，高達48.2%，不信任度則下降至39.9%，顯示賴清德聲望正在回溫。

黃暐瀚在個人臉書指出，這是大罷免之後第一個出現賴總統「黃金交叉」的民調，「才短短四個月過去」就從死亡交叉翻轉，並提醒「民調是一時一地，供參考，會浮動，切莫大喜大悲」。

南部基本盤穩固 台南滿意度高達60%

從六都民調來看，賴清德在南部的支持度特別穩固。高雄市滿意度為49%，台南市更高達60%，成為賴清德滿意度最高的城市。

黃暐瀚分析，高雄49%的滿意度可能是因為市長陳其邁的表現較強，但賴清德在台南的滿意度仍然維持高檔，顯示其在故鄉的基本盤相當穩定。這項數據與政黨支持度、總統滿意度是「連動的」，彼此相互影響。

台灣有事、親中疑慮 民調顯示賴清德佔優勢

震傳媒這次民調也針對其他議題進行調查。在「台灣有事論支持誰的說法」方面，賴清德獲得47.5%支持，國民黨主席候選人鄭麗文則為32.7%。

對於「是否擔心國民黨親中」的問題，45.4%民眾表示擔心，42.3%不擔心，兩者差距不大但擔心者仍略多。

此外，針對「請賴總統召開朝野領袖會議」的提議，高達68.3%民眾贊成，僅14.9%不贊成，顯示民眾期待朝野對話。

黃暐瀚：國民黨重兵搶台南 民進黨若失台南「不是斷手，是斷頭」

談到2026年地方選舉，黃暐瀚點出台南的戰略重要性。他表示，台南現在國民黨一定會「重兵要去搶」，但對民進黨來說，台南更是「重中之重」。

「那不是斷手，那是斷頭。」黃暐瀚用比喻形容，如果民進黨失去台南，後果將不只是失去一個重要據點那麼簡單，而是會傷及核心根本的致命打擊。台南作為民進黨的傳統票倉與精神堡壘，一旦失守，對全國選情將產生連鎖反應。

從賴清德在台南60%的高滿意度來看，民進黨在台南仍握有優勢，但面對國民黨的重兵壓境，2026年台南市長選戰勢必成為藍綠對決的關鍵戰場。