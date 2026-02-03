賴清德黃金交叉！吳子嘉分析：因這事得民心

▲《美麗島電子報》昨（2）日公布最新1月國政民調，總統賴清德獲得46%施政滿意度，單月上升5.4個百分點，不滿意者則為48%，差距明顯縮小。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》昨（2）日公布最新1月國政民調，總統賴清德獲得46%施政滿意度，單月上升5.4個百分點，不滿意者則為48%，差距明顯縮小，被視為執政評價止跌回穩的重要訊號。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，這回升的幅度太大，應是近期美國關稅的談判結果所致，後續還有繼續上升的可能性。

根據《美麗島電子報》昨公布的最新民調，賴清德與行政院長卓榮泰的施政評價同步出現回升。其中，賴清德的「信任度」與「施政滿意度」雙雙走揚，信任度更再度超越不信任，形成「黃金交叉」，是自去年7月以來首見。



除了施政滿意度單月上升5.4個百分點，該民調也顯示，46.9%的受訪者表示信任賴清德，較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，比上月下降5個百分點。信任度重新領先不信任，評價水準大致回到去年六月、大罷免投票前1個月的狀態。

廣告 廣告

而對此民調，吳子嘉昨在《董事長開講》中指出，在他看來，賴清德的聲望回升完全是因為美國關稅、支持所致，因為回升的幅度太大。他更直言，這個升幅力道不可小覷，美國關稅給賴清德帶來了新的利多，賴清德可說是剛好押在正確發展路線上」，後續民調還會有繼續上升的可能性，大家不應小看。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

大罷免情緒過了？賴清德民調回穩！他：民進黨支持者歸隊

賴瑞隆支持度崩跌？藍青年揪背後關鍵！狠酸：邱議瑩還更積極

賴瑞隆民調大超車柯志恩11％有貓膩？他揪一個月內驚人差異