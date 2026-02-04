賴清德黃金交叉 鄭麗文要小心了





2026 年開年，台灣政治局勢正在悄悄變動。美麗島電子報在二月初公布多份民調數據——這次不僅僅是國政民調，還同時包含了新北市長、台中市長、新竹縣長三個年底地方選舉的調查。

先從國政來看，賴清德總統的信任度出現了半年來首次「黃金交叉」，而國民黨主席鄭麗文的不信任度則在三個月內暴增二十個百分點；到了地方選舉，三個戰場的數據都在說同一件事——人選選對選錯，幾乎就決定勝負。這一波民調，帶出的是一個新年的政治開局訊號。

廣告 廣告

美麗島電子報二〇二六年一月國政民調，調查時間為一月二十六日至二十八日，全國有效樣本 1,075 份，95% 信心水準下抽樣誤差正負 3.0 個百分點，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。地方選舉民調，同樣由美麗島電子報委託畢肯市場研究公司執行，各縣市有效樣本均在 1,060 至 1,075 份左右，誤差範圍一致。政黨支持度的交叉印證數據則來自台灣民意基金會十二月份調查。

賴清德與卓榮泰半年來第一次「黃金交叉」

賴清德總統信任度：信任 46.9%，比上月增加 4.3 個百分點；不信任 43.3%，比上月減少 5.0 個百分點。信任度增加 4.3、不信任度減少 5.0，合計正向增加 9.3 個百分點。這是至少半年來，首次出現「信任度高於不信任度」的黃金交叉，大致回複到去年六月暨大罷免投票前一個月的信任評價水準。

賴清德總統執政滿意度：滿意 46.0%，增加 5.4 個百分點；不滿意 48.0%，減少 4.2 個百分點。合計正向增加 9.6 個百分點。不滿意仍略高於滿意，但這也是自去年七月以來不滿意首度低於五成，趨勢已明確翻轉，照當前軌跡，滿意度本身出現黃金交叉只是時間問題。

行政院長卓榮泰施政滿意度：滿意 43.2%，增加 5.1 個百分點；不滿意 42.3%，減少 2.0 個百分點。合計正向增加 7.1 個百分點。這同樣是卓榮泰就任以來罷見的「滿意高於不滿意」，並且與去年四月的滿意度評價幾乎相同。

為什麼賴清德和卓榮泰會同步反彈，幅度還這麼大？美麗島民調本身給出了一個關鍵解讀：台美貿易談判幾乎底定，多數民眾對政府談判結果與團隊表現尚屬肯定。一月十六日，台灣與美國達成關稅協議，爭取到與歐日韓對等的 15% 稅率且不疊加，半導體領域並取得全球首例的零關稅配額。

這不僅僅是經貿數字，對民眾來說，它意味著在美國總統川普（Donald Trump）主導的對等關稅大戰裡，台灣沒有被拋下。這個外部因素給出了理解這波數據反彈的重要視角——賴清德的回暖，不僅僅是國內政治的內部動態，更和台灣在國際經貿格局裡站得住腳有直接關係。

政黨觀感出現明確分流

民進黨好感度：好感 43.9%，增加 5.6 個百分點；反感 45.0%，減少 4.9 個百分點。合計正向增加 10.5 個百分點。

國民黨好感度：好感 34.4%，減少 0.7 個百分點；反感 49.9%，增加 0.4 個百分點。合計負向增加 1.1 個百分點。國民黨本身的數據幾乎沒有動，這份平盤狀態和下一節鄭麗文的豐富變化對比來看，意義就明顯了——國民黨的傷勢是被集中化在了黨主席身上。

民眾黨好感度：好感 30.8%，減少 2.1 個百分點；反感 51.8%，增加 4.1 個百分點。合計負向增加 6.2 個百分點。民眾黨的反感度此刻已經達到去年五月以來的新高。值得注意的是，黃國昌此時正在準備參選新北市長，這份數據給出的是他將要進入選戰時的黨牌背景——不是處於加勢狀態的背景。

台灣民意基金會十二月份的政黨支持度同樣印證了趨勢：民進黨支持度 38.4%，增加 7.3 個百分點；國民黨支持度 20.6%，減少 5.2 個百分點。這不是單一民調的偶然波動，兩筆獨立數據在說同一件事。

為什麼說「鄭麗文要小心了」

鄭麗文於二〇二五年十月十八日當選國民黨主席，十一月一日正式就任。當時美麗島民調測得的好感度為 30.4%，反感度為 33.2%，數據看起來還算平穩。

三個月後的一月份調查，信任度僅有 28.7%，不信任度飆升到 53.5%。正面評價雖僅減少 1.7 個百分點，但負面評價在三個月間暴增 20.3 個百分點。這種「正面幾乎不動，負面急速累積」的模式，代表的不是原本反鄭麗文的人變得更反鄭麗文，而是大量原本持觀望態度或無明確看法的民眾，正在快速轉向負面評價。

交叉分析揭露出幾個更關鍵的訊號。泛藍民眾對鄭麗文的負面評價增加了 14.5 個百分點，國民黨支持者本身對鄭麗文的負面評價增加了 11.7 個百分點。中立民眾對鄭麗文的負面評價增加了 21.2 個百分點，這幾乎是最大幅度的漂移。

再看現在對鄭麗文的不信任度，53.5% 已經高於國民黨本身的反感度 49.9%。也就是說，此刻的民眾對國民黨這個政黨的看法，還勉強比對鄭麗文這個人的看法好一點點。

這背後的脈絡不難梳理。鄭麗文上任前便以「讓台灣人自豪地說我是中國人」的兩岸論述引起藍營內部焦慮，上任後出席白色恐怖追思活動又因追思對象包含共諜引發黨內炸鍋，她「行動黨主席」的風格在國內政治環境裡，顯然正在付出代價。從數據來看，她的親中路線帶來的傷勢，幾乎是精準地打在中間選民和藍營自身身上。

年底縣市長選舉關鍵數據

新北市：

這是今年地方選舉裡戰場最激烈的縣市之一。美麗島民調的適合度調查（可複選）顯示，李四川居首 45.8%，蘇巧慧 38.9%，黃國昌 23.2%，劉和然僅 13.2%。

從適合度直接進入三腳督情境，李四川 34.2%，蘇巧慧 32.7%，黃國昌 15.4%。李四川與蘇巧慧差距僅 1.5 個百分點，已經進入抽樣誤差範圍內。

一對一的話，李四川對蘇巧慧，45.8% 比 36.0%，李四川領先 9.8 個百分點——但這個數字的前提是藍白合。

黃國昌對蘇巧慧是 36.7% 比 41.8%，蘇巧慧反而領先 5.1 個百分點。最近國民黨已經開始進行新北市長提名協調，黃國昌也於二月一日正式成立新北市長競選總部，新北選情的人選決策正進入關鍵視窗。

台中市：

國民黨內部目前由江啟臣和楊瓊瓔爭取提名，民進黨已提名何欣純。美麗島民調測得適合度：江啟臣 49.7%，何欣純 33.9%，楊瓊瓔 25.7%。

一對一來看，江啟臣對何欣純是 43.9% 比 29.4%，江啟臣領先 14.5 個百分點。但若國民黨改由楊瓊瓔出戰，何欣純就僅以 33.7% 比楊瓊瓔的 32.7% 微幅領先，選情瞬間從確勝變為五五波。

國民黨目前正在進行第二次協調，預定二月六日再次會商。另外值得注意的是，TVBS 民調顯示二十至二十九歲年輕選民，支持何欣純的比例已經大幅增加到 44%，反超江啟臣的 35%，何欣純在年輕族群裡的成長趨勢不能忽視。

新竹縣：

這一場戰局比外界看起來更緊繃。美麗島民調公布的適合度數據為：鄭朝方 43.8%，徐欣瑩 39.9%，陳見賢 27.7%。

一對一來看，徐欣瑩對鄭朝方是 37.2% 比 35.1%，徐欣瑩領先 2.1 個百分點，但幾乎沒有超出誤差範圍，選情高度緊繃。

若國民黨改由陳見賢出戰，情勢便逆轉為鄭朝方 38.3% 對陳見賢 33.3%，鄭朝方開始領先5%。這個數據本身就說明新竹縣長的勝負，取決於國民黨能不能早早確定人選、完成藍營內部整合。

新竹縣長選情在進入春天之後，將是一個不能輕視的戰場。新竹縣同時也是科技產業溢出效應帶來大量新移居者、中間選民結構快速變化的典型縣市，這裡發生的選情移動，帶著比傳統藍綠版圖更具參考價值的訊號。

這些民調數據，顯示民意正在結構型變化。在領導人層級，信任度、滿意度合計正向增加，幅度都接近十個百分點；在政黨層級，民進黨合計正向增加，在野兩黨合計負向增加；在指標人物層級，鄭麗文的負面評價快速累積且主要來源於中間和泛藍族群；在地方選舉層級，人選強弱決定勝負，而不是顏色本身——新北市、台中市、新竹縣三個戰場都給出了清楚的證明。

台美關稅協議為賴清德，提供了一個國際經貿舞台上的正面訊號，但這份民調告訴我們的，不僅僅是執政黨反彈了。在野黨的問題更深，且正在從人選選定之前就開始傷害選戰。2026，不是誰喊得大聲，而是誰撐得住民意曲線。​​​​​​​​​​​​​​​​

※作者為資深媒體人