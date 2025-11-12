賴清德點名出面聲援沈伯洋 韓國瑜嗆：自己生病讓別人吃藥

中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，《央視》更發布大篇幅的專題影片揚言全球通緝。總統賴清德昨日期待立法院長韓國瑜應該站出來，維護國會尊嚴與台灣人民的言論自由。韓國瑜今（12）日回應，賴清德此舉是「自己生病讓別人吃藥」，更呼籲應該立刻凍結或廢除台獨綱領，維護中華民國與兩岸和平，從源頭解決才能真正改善問題。

韓國瑜喻台灣安全有「四支腳」：賴與綠營打斷三支

韓國瑜表示，對每位立委在院內言論自由及人身安全，還有在質詢關切國家大事時不受恐嚇跟威脅，是身為立法院長的職責所在，承諾一定會盡全力保護好每位立委的權責和權益。不過面對賴清德的喊話，韓國瑜則稱此舉是「自己生病讓別人吃藥」，他指出，台灣安全如同桌子有四支腳，第一隻是維護中華民國，第二支是維護民主自由，第三隻是維護美台關係，第四支則是維護兩岸和平，如今賴清德與民進黨打斷了三支，如何保護好台灣民主自由，維護兩岸和平？

韓國瑜建議，賴清德如果要解決沈伯洋面臨的情況，應該考量如何恢復這四隻腳，如果繼續消費沈伯洋委員，把他遭立案調查的事件轉化為在台灣內部的藍綠鬥爭，對沈伯洋一點都不公平，要幫助沈伯洋，同時幫台灣人民過上幸福的日子，就要維護好台灣安全的四隻腳。

應從源頭解決 韓國瑜：立刻凍結或廢除台獨綱領

韓國瑜說，從沈伯洋這件事中可以看出，過去中共對台灣是文攻武嚇，現在已經開始針對立法委員開始立案調查，呼籲賴清德「解鈴還須繫鈴人」，應該從源頭著手。第一，用民進黨黨主席身分立刻凍結或者廢除台獨綱領，保護好中華民國；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法部門之間良性的互動，不再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣民主自由；第三，撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎下，以及中華民國憲法規範下展開和平交流；第四，繼續鞏固美台關係，才是真正解決問題的上游源頭。

責任編輯／馮康蕙

