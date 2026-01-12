賴清德點名卓榮泰戰北市？吳思瑤駁斥：沒聽到卓榮泰出現在討論名單中

記者詹宜庭／台北報導

2026地方選舉備受關注，有媒體報導，民進黨內派系人士指出，兼任民進黨主席的總統賴清德，在政策會執行長吳思瑤無意出戰台北市長後，轉意希望行政院長卓榮泰親征台北市長。對此，吳思瑤今（12日）受訪表示，這樣的揣測是認為卓院長還不夠忙嗎？卓榮泰沒有心思去佈局個人的其他選舉規劃，這樣的傳聞恐怕就真的只是傳聞，截至目前為止，真的沒有聽到「卓榮泰」三個字出現在討論名單中。

吳思瑤表示，卓榮泰身為行政首長，最近有太多議案需要在延會期限內用心關切，包括總預算案以及攸關台灣國防安全的軍購預算。卓院長所領導的行政團隊每天都在強化立法與行政的溝通，也都在為國際民生奔忙，很難想像外界對於這項訊息的揣測，是認為卓院長還不夠忙嗎？

吳思瑤說，卓榮泰沒有心思去佈局個人的其他選舉規劃，這樣的傳聞恐怕就真的只是傳聞。她強調，自己作為資深的台北市在地立委，對於北市選戰佈局相關資訊都有機會參與、或了解期程與人選的可能性，截至目前為止，真的沒有聽到「卓榮泰」三個字出現在討論名單中。

對於媒體追問是否有意參選？吳思瑤表示，自己的戰場就在立法院，無論是過去擔任黨團幹事長，或是現在擔任政策會執行長，她的首要任務就是協助國會內的法案順利審查、預算順利推動，這才是眼前最重要的任務。吳思瑤說，自己過去多次擔任台北市長候選人的重要「抬轎角色」，無論最後是誰出線，黨中央都會徵召最適合的人選參選，而她也絕對會是「抬轎」的重要參與者。關心台北市，不見得一定要自己披戰袍參選，在不同角色上，同樣可以扮演守護台北的關鍵力量。

