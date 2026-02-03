賴清德點名國民黨：不審國防預算只進行國共合作「對台灣是危險的」

總統賴清德憂心，國民黨不審國防預算，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的。（圖／鄒保祥攝）

國民黨副主席蕭旭岑今天（3日）率國內產業界人士赴中參加國共智庫論壇，而總統府正好也舉行「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」記者會，引發熱議。總統賴清德回應，「民進黨政府非常重視兩岸關係」，希望經由交流對話達到和平共榮的目的；並點名在野黨有責任審議國防預算，但面對中國威脅的時候不能夠不審，「只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的」。

總統賴清德今天上午在總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，會後開放媒體提問。有媒體詢問，如何看待此次國共之間交流是單純交流？今天記者會被解讀為互別苗頭？以及在對外經貿產業政策上，民進黨政府跟國民黨是不是呈現完全兩種不同的路線？

賴清德指出，「民進黨政府非常重視兩岸關係」，不僅僅重視台美，或是台灣跟世界各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係。所以從前總統蔡英文上任開始，她清楚講明承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路；自己上任的時候也特別提到，希望經由交流、對話，進行合作來達到和平共榮的目標。

賴清德表示，其實他從行政院長開始，在立法院備詢的時候也不斷強調，兩岸有共同的敵人，就是天災、地變、傳染病，兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉。只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要能夠對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮，「這是從蔡英文總統到我，近十年來我們的兩岸路線持續保持善意」。

賴清德提到，希望台灣跟國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁，希望在野黨進行國共交流的同時，也不能夠忘記身為國會最大在野黨，跟民眾黨結合，主導整個國會應盡的責任，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任，監督是國會的責任，他也有義務去審查中央政府總預算這些福國利民的重大政策，在野黨也有責任來審議國防特別預算，特別是在面對中國威脅的時候，不能夠不審中央政府總預算，也不能夠不審國防特別預算，「只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的」。

賴清德說，他相信社會大眾應該很清楚台灣必須要有厚實的底蘊、底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等地進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。至於召開記者會的主要目的，並不是針對國民黨進行國共交流而開，但是剛好可以提供對比，讓國人做一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前推動的攜手美國、友盟走進國際的經濟戰略對台灣比較有利，還是在野黨推動的二次西進對台灣的經濟發展比較有利，可以做一個比較。

最後賴清德補充，如果國人仔細了解、清楚辨識，去年經濟成長率或是蔡英文過去8年的經濟成長率、以及前總統馬英九8年的經濟成長率，孰優孰劣應該會看得清楚。



