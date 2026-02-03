賴清德點名立院強行通過「顏寬恒條款」 當事人回應了

顏寬恒稱立院助理費修法被戲稱「顏寬恒條款」很無奈。資料照 李政龍攝



總統賴清德日前受訪時批評，在野黨在預算會期不審查中央政府總預算，並強行表決通過助理費修法的「顏寬恒條款」。對此，顏寬恒今（2日）赴立法院新會期報到，面對媒體追問表示無奈。

賴清德日前赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁時受訪表示，立法院藍白在預算會期不審預算、阻撓國防條例，通過各種爭議法案，包括「顏寬恒條款」、「中天條款」及黨產相關法案，這樣做到底對不對，希望全國民眾可以評評理。

針對《立法院組織法》修正案被賴總統戲稱「顏寬恒條款」一事，顏寬恒今在立院回應「再努力、再加油吧」；顏也說，有心人故意把它取名「顏寬恒條款」，他非常無奈。他不認為應該針對個人，因這個是關於立法院所有助理的權益，「非常無奈啦，新會期大家繼續加油」。

更多太報報導

賴清德評國共論壇：走向世界還是二次西進中國？ 國人可做選擇

批藍白不審預算「只進行國共合作」 賴清德：對台灣很危險

台美合作PK國共論壇？賴清德曝三大戰略 加速建構AI、半導體「非紅供應鏈」