賴清德點名聲援沈伯洋！韓國瑜反嗆「先廢台獨黨綱」：自己生病要別人吃藥
重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德昨天表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由。韓國瑜今（11/12）天出面回應，他不滿直言賴「自己生病，讓別人吃藥」，而且解鈴還須繫鈴人，賴清德應該立即廢除民進黨台獨綱領、重新建立行政、立法部門間良性互動、撤回中國為境外敵對勢力等，這才是真正解決問題的上游源頭。
重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，中國《央視》更播出紀錄片，學者聲稱可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。賴清德昨天表示，沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由。
對於賴清德的喊話，韓國瑜首先表示，對每位立委的言論自由，以及人生安全，還有在質詢、關切國家大事的時候，不受恐嚇和威脅，這是立法院長職責所在，他一定會盡全力保護每位立委的權責、權益，這點是無庸置疑。
韓國瑜話鋒一轉，說自己被點名要為沈伯洋發聲，他想說的是，「一個人生病，讓別人吃藥」，從賴清德點這個名，就可以明顯看得出來，「真的是自己生病，讓別人吃藥。」
韓國瑜說，一張桌子有四隻腳，台灣安全也有四隻腳，包括維護中華民國、維護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，這就是「兩個保護、兩個維護」，賴清德身為總統兼民進黨主席，黨政所有權力一把抓，但這四隻腳，「賴總統跟民進黨打斷了三隻腳！」他質疑，民進黨台獨黨綱放在哪裡？如何保護中華民國? 民進黨今年一整年發動大罷免，要如何保護台灣民主自由？賴清德宣布中國為境外敵對勢力，要如何維護兩岸和平？
韓國瑜表示，台灣安全的四隻腳只剩下最後一隻「維護美台關係」，所以賴清德如果真的要幫沈伯洋，就應該考量如何恢復四隻腳，但如果繼續消費沈伯洋，把沈被重慶公安局立案調查，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈一點都不公平，而且沈已經處在風口浪尖，心裡的壓力極其巨大。
韓國瑜指出，過去中共台灣是文攻武嚇，現在已經開始針對立委立案調查，這一步下來，台灣人民是無法接受，他呼籲賴清德，「解鈴還須繫鈴人，要從源頭著手。」
韓國瑜建議，賴清德應該用民進黨主席身份，立刻凍結或者廢除台獨綱領，保護中華民國；第二，大罷免後，重新建立行政、立法部門間良性互動，不要再搞惡意政治鬥爭，保護台灣民主自由；第三，撤回中國為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎、中華民國憲法規範之下，展開和平交流、和平對話；第四，繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決問題的上游源頭。
韓國瑜說，要如何讓沈伯洋避開這場不可測知的凶險，這才是賴清德該說的話，而且對台灣2300萬人來說，喘一口氣，不要有戰爭壓力，對周邊國家像日本、新加坡、南韓和東南亞國家，包括美國，大家看到台灣海峽兩岸戰爭的隱性被拆除掉，讓台灣人民呼吸到安全、甜美的空氣，這不是美事一樁嗎？
最後，韓國瑜表示，以上是針對賴清德點他名，所以他發自內心呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道。
