賴清德點名韓國瑜挺沈伯洋 徐巧芯：乾脆總統讓韓國瑜做

政治中心／陳妍伶、欒秉宙、鍾能銘 台北報導

沈伯洋被中國追捕，立法院長韓國瑜不但沒聲援，還槓上賴總統，甚至po出辦公室的"老牛"字畫，同黨立委徐巧芯也po文說"乾脆把總統讓給韓國瑜做"，這難道是他參戰2028的起手式？而沈伯洋也因為中國大動作，聲勢水漲船高，再被點名選台北市長。

記者vs.立法院長韓國瑜：「卓院長用兩盤菜回應你的四隻腳，你有要回應嗎，大家辛苦謝謝啊。」

立法院長韓國瑜，針對沈伯洋被中國全球抓捕的議題，沒多回應，但他前一天可是槓上賴總統，又在臉書PO出辦公室字畫。

立法院長韓國瑜：「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄，老牛啊知道太陽要下山了，主人啊不要鞭打我，我自己會加快我的步伐。」

韓國瑜強調老牛也有爆發力，似乎在暗喻自己，同黨立委徐巧芯馬上聲援，嗆賴清德別再牽拖隔壁老韓，如果什麼都要韓國瑜做，乾脆把總統讓給韓國瑜做！這難道是參戰2028的起手式？

民進黨立委沈伯洋遭中國追捕。（圖／民視新聞）





立委（國）牛煦庭：「我是覺得現在就要把他，跟所有的選舉來做連結，也未免太過頭了吧，事實上如果不是賴總統點名他的話，他有必要這麼公開的，去回應這個事嗎。」

立委（民）陳培瑜：「請問是韓總機回來了嗎，我想此時此刻最重要的事情，是把您該做的工作做好，當好一個稱職的中立的立法院長。」

藍營面臨盧秀燕聲勢下滑、鄭麗文路線親中的雙重危機，韓流會不會再起？引發聯想，不過在這之前到來的地方選舉，遭中國追捕的沈伯洋，已經被聯電榮譽董事長曹興誠點名，應該直接徵召選台北市長。

民進黨誰選台北市長引發關注。（圖／民視新聞）





民進黨台北市長擬參選人吳怡農：「我也期待所有有意為台北市民，服務的黨內朋友們，都盡早宣布公平的競爭，來推出最強的候選人。」

立委（民）王世堅：「（網友還是希望你出戰台北市長？），唉唷沒有啦我不適合啦，鄭麗君高嘉瑜徐國勇莊瑞雄，我認為他們都是最強的。」

中國動作越大，沈伯洋聲勢越高，再加上蓄勢待發的韓國瑜，意外掀起選戰話題。





