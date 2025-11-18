賴清德點名韓國瑜「樹立2028假想敵」？吳思瑤：立委被威脅院長本該捍衛尊嚴

總統賴清德喊話立法院長韓國瑜捍衛國會尊嚴，遭外界猜測是「樹立2028假想敵」。民進黨立委吳思瑤表示，難不成我喊話也是把韓國瑜當成假想敵？（資料照片／林煒凱攝）

立委沈伯洋遭中國懸賞，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜捍衛國會尊嚴，遭外界猜測是「樹立2028假想敵」。民進黨立委吳思瑤今天（18日）表示，總統喊話是因為國會議員遭威脅，立法院長應表達態度；自己應是第一位喊話韓國瑜表態的人，難道她把韓國瑜當成假想敵？民進黨團副幹事長范雲也表示，總統是希望促成跨黨派的共識，以保障公民的基本人權。

民進黨立院黨團上午召開「藍白又爆衝修法 程序正義全崩壞」，吳思瑤回應媒體提問表示，總統沒有樹立假想敵，但台灣存在實質威脅的境外敵對勢力，就是中國。對韓國瑜喊話也是因為沈伯洋是立委，國會被踐踏、國會議員被威脅、人權受脅迫時，立法院院長應表達態度。她也表示，至於所謂「政治上的假想敵」，自己應該是立院第一位喊話韓國瑜應表態的人，難道她把韓國瑜當成假想敵？「我們就是就事論事，誰需要在關鍵時刻為國會尊嚴捍衛？韓國瑜應當有所行動」。

范雲也表示，總統喊話是因為韓國瑜是國會議長，應召集跨黨派共識，民眾黨也支持的IPAC也通過決議，認為各國應在議會推行通過譴責跨國鎮壓、聲援被害者的決議，總統應是希望促成跨黨派的共識，保障公民基本人權。

另對於黃國昌狗仔案風波再被指控「收錢質詢官員」，吳思瑤表示，黃國昌不敢直球對決，永遠在轉移焦點、顧左右而言他，黃國昌只會叫人道歉、說別人不實指控，但黃國昌利用權限在質詢時問個案，透過輿論施壓司法。她表示，如今真相大白，黃國昌質詢的個案顯然有其政治目的或利益關係，上質詢台是為了收錢、為了金主打擊他人？吳思瑤直言，黃國昌不敢回應、顧左右而言他甚或展露不耐煩的情緒時，都可以歸納出事情應該「中了」，黃國昌才展現其心虛。



