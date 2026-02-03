賴清德點名韓國瑜「發揮功能」 謝龍介嘆：當總統快2年還是沒進步

今（115）年度中央政府總預算案及國防特別預算遭藍白黨團聯手阻擋，目前仍卡關在立法院，總統賴清德頻頻向在野黨喊話，同時點名立法院長韓國瑜應發揮功能、促成預算儘速通過。對此，國民黨立委謝龍介感嘆，賴清德都當總統已經快2年了，還是一點兒進步都沒有。

國民黨立委謝龍介。（資料照／中天新聞）

賴清德昨日上午前往台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，在受訪時表示，在野黨持續封殺總預算，希望全民能評評理，此外也請託立法院長韓國瑜，希望其盡到國會議長權責，讓預算盡速通過。

廣告 廣告

對此，謝龍介今（3）日反擊，立法院朝野攻防怎麼會是總統要院長來評評理，倘若要讓院長發揮功能，賴總統當年你當台南市長時，234天不到議會備詢，不是也發揮了很大的功能？已經過這麼多年，「從你不進議會至今已經12年，為什麼總統你都還是原性不改，你當年沒進議會，市政府有失去功能嗎？」

總統賴清德。（圖／中天新聞）

謝龍介指出，現在問題癥結在於賴政府並未依法編列預算，在野黨發揮人民授予的權力監督預算，「立法院三讀通過的法律，你不依法編列，現在只想要掏空，在野黨當然是嚴格審查啊！」

謝龍介續指，賴清德要求韓國瑜「發揮功能」，不過韓仍展現君子風度，並未對總統惡言相向，「我是因為跟總統還有一點點交情，所以敢說他兩句」。

立法院長韓國瑜。（資料照／中天新聞）

最後謝龍介重申，賴總統到今天仍不斷藉由這些矛盾，來擴大他的政治利益，顯然就是不想跟在野黨和解，做一套說一套，明的一套私底下又一套，「已經做了總統將近2年了，還是沒有一點點進步，我想總統你如果還要繼續沉迷於40％，那恐怕對於你未來2028年危機會慢慢出現」。

延伸閱讀

力拚2026連任 民進黨中執會4日將提名周春米和陳光復

賴清德書展稱「找好老師不如找好書」 全教產轟歧視要求道歉

藍白封殺1.25兆軍購引美參院跳腳？ 林佳龍：時間很急迫