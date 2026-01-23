賴清德點名「心中有數」添亂？王世堅還原現場 口吐「金句」堅定挺妃

民進黨布局2026年縣市長大選，雖已正式提名立委陳亭妃參選台南市長，但背後派系角力與「藍白介選」疑雲仍持續延燒。針對中執會爆出台南初選民調出現藍白支持者「策略性灌票」的爭議，挺妃大將、立委王世堅今（23）日受訪時強硬回擊。他直言，初選結果既出就應團結，更以「野草」自喻，強調自己是「鋤頭鋤不死」的，會堅定陪伴候選人贏得大選。

中執會揭民調異常 賴清德：心中有數

根據《中時新聞網》獨家報導，民進黨20日召開中執會，會中雖由黨主席賴清德拉起陳亭妃的手高喊「凍蒜」，但過程並不平靜。中執委黃守達當場質疑，台南初選民調結構出現高度不對稱，國民黨人選謝龍介在對上不同黨內候選人時，支持度竟有10%的落差，合理懷疑有「藍白介選」跡象。

對此，賴清德當時語帶玄機地裁示，自己出身台南，「此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚」，並要求黨中央在不干擾競選步調下進行研究檢視。此番「心中有數」的發言，被外界解讀為對初選結果仍存有保留空間，引發熱議。

王世堅開砲：初選結束不應再糾結

面對黨內針對「介選」問題的檢討聲浪，王世堅今日受訪強調，初選制度的瑕疵應放在選後討論，而非在結果出爐後重啟戰端。王世堅直言：「各政黨都一樣，初選的方式，容或會有疑問上或提問對象、篩選的問題，我個人認為這些問題應該等大選過後，大家再一併檢討。」

王世堅質疑黨內質疑者的動機，他反問：「初選都已經結果出來了，難道是要駁回初選的這些比賽不算嗎？」 他強調，目前既然勝選候選人已經產生，全黨就該團結一致衝大選。

提「ABC民調一次問」排藍 諷派系如除草劑

對於如何防止外力介入，王世堅也提出具體建議，認為民調應捨棄複雜的對比式，直接回歸簡單化。他表示：「不要複雜化嘛！不要問成兩個題目，什麼A對C、B對C，你就ABC一次問，這三位中你支持哪一位？那不是就很清楚排藍了嗎？高低就出來了嘛！」 他認為問題越單純，越能了解真實民意。

訪問最後，王世堅針對黨內派系整合的阻力，給出了一段充滿文學張力的回應。他以花園比喻黨內生態：「花園總是要整理，有時會有除草劑。」 隨即語氣一轉，霸氣宣告：「那我是野草，我是鋤頭鋤不死的野草！所以我大概剩我這個野草，來去陪襯紅花陳亭妃，我陪伴著她選完，年底大選大功告成。」

這場由「藍白介選」議題引發的黨內茶壺風暴，雖在正式提名後暫時壓制，但隨著王世堅的強力護航與賴清德的「心中有數」，台南市長大選的整合之路，恐怕仍是充滿荊棘。

