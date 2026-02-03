賴清德點名「發揮功能」盡速讓預算付委 韓國瑜2字回應

立法院預算會期落幕，今年度的總預算持續卡關，總統賴清德昨天點名立法院長韓國瑜應發揮功能，盡速讓總預算與國防軍購預算付委，今（3）天韓國瑜現身立院時，面對總統的喊話，僅簡短回應「好的」，耐人尋味的答覆就看新會期總預算僵局何時能解。

3爭議法賴要人民「評評理」 藍酸：政院沒編預算

被總統點名應發揮院長功能，韓國瑜今天到立院報到時一邊點頭、一邊回應「好的」。不過，看來立法院新會期，預算付委進度依舊是朝野攻防重點。

賴清德前一天喊話，藍白主導的國會別再強推無共識法案，因人設事，強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」，他盤點衛廣法、助理費、黨產條例三大爭議法案，缺乏實質討論就表決清倉，人民不會接受。

不過國民黨立委牛煦庭反擊，國民黨也希望人民評評理，立法院通過軍人加薪條例、警消退休金的修訂，而行政院並未依法編列預算，這難道不需要評評理嗎？

助理費修法「顏寬恒條款」？ 本人喊冤：無可奈何

反批中央政府未依法編列預算在先，朝野隔空開戰，賴清德更以「顏寬恒條款」形容助理費修法，就怕打著提升助理權益名號，實質目的卻是替「涉貪助理費的藍委顏寬恒解套」，顏寬恒本人今天現身立院，首度親自回應，「這個是關於整個立法院助理所有的福利跟權益，故意要取做『顏寬恒條款』，我們也無可奈何」。

民進黨立委李坤城則說，高等法院或是最高法院在裁判的時候，會不會顏寬恒或是高虹安繼續拿著立法院已經三讀通過的法案，解釋助理費就是屬於立委的補助。

立院新會期揭幕，朝野戰火也無縫接軌立刻展開。

台北／蔡昀彤、黃偉財、馮浩宇 責任編輯／張碧珊

