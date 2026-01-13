賴清德點名「要多咬耳朵」 鍾東錦笑「已公開咬」：可能總統身邊雜音多
大千醫院竹南院區工程，今天（1／13）舉行動土典禮，特別邀請總統賴清德主持動土，苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、衛福部長石崇良等人到場參與動土。賴清德致詞時表示中央對苗栗的支持不遺餘力，也向鍾東錦打趣稱「你都沒有跟我咬耳朵」。對此，鍾東錦事後也輕鬆回應表示，他此前已跟總統公開「咬耳朵」爭取經費，但可能總統身邊雜音多，沒有注意到。
賴清德致詞時，特別提到徐耀昌出席典禮，回憶自己擔任行政院長期間，前總統蔡英文曾叮囑，苗栗縣政府財政相對辛苦，中央應不分黨派給予必要協助。賴清德說，2016年至今約10年來，中央補助苗栗縣約2187億元，許多重大建設甚至免地方配合款，賴清德笑說，這感謝徐耀昌經常跟他「咬耳朵」，徐會直言「我還缺什麼」。賴清德開玩笑對鍾東錦說：「你要多學一下，你都沒有跟我咬耳朵。」
被總統點名「咬耳朵」，鍾東錦也輕鬆回應，表示很高興總統跟他開開玩笑，他希望有機會向總統報告苗栗財政、建設等狀況，但總統很少來苗栗，希望總統以後能常來苗栗，讓他有機會「咬咬耳朵」。
媒體進一步追問此事，鍾東錦也笑稱，其實自己早就公開表達訴求，可能是總統身邊雜音太多，沒有注意到。鍾東錦也說，有句「悄悄話」特別想對賴總統說，「苗栗鄉親很熱情、很勤奮，也不自私，創稅比人多、拿得比人少，卻依然任勞任怨，希望中央能和我一起，多多疼惜苗栗可愛的鄉親。」
苗栗大千醫院斥資50億，興建地上14層、地下5層的竹南院區大樓，提供急性一般病床450床及特殊病床157床，並引進苗栗縣第一台「達文西手術機器人」及最先進的「複合式手術室」，院區內另外設立196床住宿長照機構，以及興建180間單人房員工宿舍。
鍾東錦也補充，竹南、頭份是全台少數人口逆勢成長的鄉鎮市，產業快速進駐，但現有教育資源明顯跟不上，未來2至3年內就會浮現問題。縣府目前先與陽明交通大學簽署MOU合作意向書，若賴總統能夠指示推動科學園區實驗中學設立計畫，這才是真正造福竹苗地區鄉親。
