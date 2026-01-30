賴清德點4大治安難題 揭黑幫受境外勢力影響衝擊國安、黑手伸入綠能產業

總統賴清德出席警政署署務會報。

警政署今（30日）下午舉辦今年度第一次署務會報，總統賴清德、內政部長劉世芳親自出席。賴清德在致詞中除感謝警察於去年底台北隨機襲擊事件中處置得當，更宣示新的一年將針對「打詐、毒品、黑幫、社會韌性」四大治安難題，並呼籲朝野共同支持警政預算，讓警察同仁能夠沒有後顧之憂。

賴清德指出，政府積極推動打詐新四法及「詐欺犯罪防制中心」法制化。根據最新數據顯示，去年12月的詐騙財損金額相較於2024年8月的高峰期，已經大幅下降5成。他特別給予警務同仁與打詐人員高度肯定，並強調未來將持續強化情資整合，提升全民防詐意識。

黑幫滲透新興產業 受境外勢力影響

針對黑幫犯罪，賴清德點出目前黑道組織呈現「分散化」趨勢，並利用加密通訊與貨幣進行洗錢。他更警示，黑幫不僅滲入再生能源、土石方與廢棄物等新興產業，甚至有部分幫派受「境外敵對勢力」影響，已威脅國家安全。

賴清德強調，去年4波掃黑行動已查扣不法所得122.5億元，未來警政署必須拿出更有效、更持續的做法，徹底切斷黑幫金流，守護社會公平正義。

強化韌性與科技防護 核定百億預算支持

在社會韌性方面，賴清德感謝警察參與「2025城鎮韌性演習」，並主動改善防空警報弱訊區。此外，政府已核定為期3年、總額百億元的「網路科技運用精進計畫」，將即時串聯電信業者與執法系統，精準掌握情資。

最後，賴清德表示「政府會做警察的後盾」，呼籲朝野同心支持警政預算，讓警察無後顧之憂地維護治安。

總統賴清德出席警政署署務會報，右為台北市警察局長林炎田。



