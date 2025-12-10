賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會

2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。

黃暐瀚表示，目前嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市、澎湖縣是民進黨的本命區。依據民進黨的選戰傳統，只要選得比上一次差，黨主席就要下台負責。因此這「五綠」本命區，將會是賴清德黨主席之位的保衛戰，也是藍營首要目標。

黃暐瀚觀察，民進黨早在十月中就宣布第一波參選人選名單，可能就是黨主席賴清德最想拿下來的地方，包括宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣等。另外，彰化縣也是民進黨重點進攻的縣市。

他表示，「綠營搶五藍，宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的五個藍營執政縣市。」

2026年地方選舉人選，民進黨宜蘭縣長徵召律師林國璋出戰。台東縣則是由陳瑩「部落的公主」出戰，其父親陳建年曾經擔任縣長，也是台灣第一位原住民縣長。

嘉義市由立委王美惠參選，黃暐瀚分析，雖然現任嘉義市長黃敏惠支持度高，不過地方人士認為立委王美惠很厲害，騎著摩托車大街小巷跑，人氣不容小覷。

新竹縣則是派出現任竹北市市長鄭朝方迎戰，鄭朝方曾拿過金鐘獎、入圍金曲獎，來自深藍家庭，目前竹北市長。最近一次的民調，鄭朝方贏過國民黨兩位立委徐欣瑩、林思銘，同時擁有藍綠兩種背景的鄭朝方，是2026新竹縣長的熱門人選。

彰化縣目前仍處於黨內初選階段，分別有立委黃秀芳、陳素月及彰化市長林世賢、前市長邱建富以類初選方式提名。黃暐瀚特別提醒，彰化縣是最難預測的縣市，不過，彰化縣過去幾乎都是「一屆民進黨縣長、兩屆國民黨縣長」的情況政黨輪替。黃暐瀚說，這樣的慣例已經長達36年。所以明年又換到綠營執政。