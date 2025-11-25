賴清德鼓勵台人赴日觀光？卓：是指若要出國可多選擇日本

國策顧問康銀壽日前稱，賴清德總統交代，既然中國不去日本觀光，可帶團去日本觀光。行政院長卓榮泰25日指出，該話意思是指，如果要出國可多選擇日本。（摘自國會頻道YT）

國策顧問康銀壽日前於大台南國際旅展致詞透露，賴清德總統特別交代，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」。藍委羅廷瑋25日關心交通部有無規劃協助宣導去日本旅遊？行政院長卓榮泰回應，賴清德的意思是「當你出國時，可以多選擇日本」。

卓榮泰25日赴立法院施政報告質詢。羅廷瑋提及，康銀壽日前稱賴清德有交代，既然中國不去日本，就應帶團去日本觀光，交通部有無規劃協助宣導？卓榮泰說，總統的意思是「當你出國時，可以多選擇日本」，而不是鼓勵國人要出國到日本，且現在是希望國外旅客來台灣。

羅廷瑋指出，這就是問題所在，交通部角色到底是先顧台灣國旅，還是日本旅遊？卓榮泰認為，希望國人能多多參與國內旅遊，國外旅客也可多進來台灣，而台灣一年出國的旅客相當多，賴總統意思是指「如果你要出去，何不選擇日本」。

羅廷瑋認為，賴清德是中華民國總統，應先顧國旅，且不要影響國旅業者，有網友查詢10月底週末的日月潭湖景房價格，2年前大約是2萬多元，現在變成5萬多元，這合理嗎？交通部長陳世凱說，日月潭有些飯店房間有改變跟調整更新，必須尊重市場機制、私人商業行為。

羅廷瑋稱，交通部明年要推平日旅宿券，一晚800元、兩晚1200元，總共2000元，但這實際上可以幫助到國旅嗎？陳世凱回應，若大家願意平日出去玩，相信對國旅有幫助。

羅廷瑋提到，賴清德這次喊出「觀光國家隊」，但外界擔心國家隊會不會又成口號？過去看到雞蛋、口罩、打詐等國家隊，每隻國家隊都成立的很轟動，但真正解決問題有多少？卓榮泰說，至少口罩不僅是國家隊，還是世界隊，幫世界提出很多解決方式。

卓榮泰續指，雞蛋國家隊後來也解決國內雞蛋荒問題，有問題就司法調查、水落石出調查出來，「但我們解決問題是真的」。

此外，羅廷瑋表示，觀光旅客最重要體驗是台灣好不好走，外國人普遍認為台灣道路可怕、過馬路像是闖關，觀光國家隊跟過去那些國家隊有何不同？卓榮泰指出，明年中央政府總預算有一個重大政策，就是要推升內需，除了都更危老外，另一個大項就是發展觀光，要結合很多因素，包括交通跟政策。

至於是否願意重建「行政院觀光發展推動委員會(政觀推)」？卓榮泰稱，現在已經有這個功能，觀光署推出4年500億的觀光推升計畫，在行政院會已有討論過，且會落實下去，政觀推雖然是諮詢機構，但有各業界代表，且也都有引用該機構討論出的決議。

