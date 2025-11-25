賴清德鼓勵赴日旅遊引國旅業者不滿 卓榮泰：不要誤會總統原意

卓榮泰強調，總統的原意是，希望要出國的國人多多到日本，在國內的旅遊大家留下來，能夠幫助國內的觀光。（圖／方萬民攝）

國策顧問康銀壽日前表示，總統賴清德透露國人可以多去日本玩。對此，行政院長卓榮泰今（25）日回應，總統的原意是希望要出國的國人多多到日本，在國內的旅遊大家留下來，幫助國內觀光。

針對遭質疑總統賴清德鼓勵赴日旅遊卻忽略國旅，卓榮泰表示，推動國內的旅遊是政府在未來新的中央政府總預算當中，推升內需重要的一環，像這個假日自己也去到桃園搭乘藍皮解憂號。

卓榮泰說，總統的原意是，希望要出國的國人多多到日本，在國內的旅遊大家留下來，能夠幫助國內的觀光。

卓榮泰指出，且交通部已經研擬平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠，還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠、Taiwan PASS平日國旅的優惠，這個都在明年的3月會開始執行。

卓榮泰強調，所以在推升內需當中，是以加強國內觀光，也引進更多國外旅客來，「總統的原意，大家不要誤會」。

