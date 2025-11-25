賴清德鼓吹赴日旅遊遭國旅業者轟 卓榮泰緩頰：誤會總統原意

日本首相高市早苗日前說出「台灣有事論」，引發大陸不滿並發動制裁，總統賴清德隨後公開支持日本美食，國策顧問康銀壽更透露總統鼓勵國人多赴日旅遊。不過，此番言論引發國內旅遊業者不滿。對此，行政院長卓榮泰今（25）日出面澄清，強調賴清德的原意是希望要出國的民眾可多選擇日本，但在國內旅遊的民眾則留在台灣。

行政院長卓榮泰。（資料圖／中天新聞）

面對外界質疑總統賴清德鼓勵赴日旅遊卻冷落國旅業者，卓榮泰回應表示，推動國內旅遊是政府在新年度中央政府總預算中提振內需的重要環節。他以自身為例，這個假日前往桃園搭乘藍皮解憂號，展現對國內旅遊的支持。卓榮泰重申，總統的真正用意是希望有出國計畫的國人可以多到日本旅遊，而選擇國內旅遊的民眾則留在台灣，共同幫助國內觀光產業。

賴清德吃日本料理、鼓勵國人赴日旅遊來表態支持日本。（圖／賴清德臉書）

卓榮泰進一步說明，交通部已經規劃多項國旅振興措施，包括平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠，以及企業員工國內旅遊獎勵優惠和Taiwan PASS平日國旅優惠等方案。這些優惠措施預計在115年3月正式上路執行。

卓榮泰強調，政府在提振內需的策略中，不僅要加強國內觀光發展，同時也要吸引更多國外旅客來台旅遊。他呼籲外界不要誤解總統的原意，政府對於國內旅遊產業的重視與支持態度相當明確。

