賴清德︰台積電將再到台南設廠 關稅朝不超過15%且不疊加邁進

總統賴清德今天晚間出席台南市安平產業園區啟用50周年聯歡晚會表示，台積電即將再到台南設廠，安平產業園區將成為南科及沙崙兩處核心區域的協力園區，攜手持續發展。他還說，美國對等關稅談判已進入最後階段，政府朝向爭取不超過15%且不疊加目標邁進。

總統賴清德（圖）9日晚間出席台南市安平產業園區啟用50周年聯歡晚會致詞時指出，今天回到台南要帶來一個好消息，就是台積電又要來台南設廠了，目前正由市府積極協助中。（中央社）

台南市安平產業園區廠商協進會，晚間在福爾摩沙遊艇酒店舉辦「台南市安平產業園區啟用50周年聯歡晚會」，會中透過影片回顧安平產業園區發展歷史軌跡，向各界展現台南工業發展繁榮與傳承。

賴清德致詞表示，安平產業園區目前有600家企業，提供2萬個就業機會，每年創造超過新台幣1000億元產值，要感謝所有廠商及每名從業人員努力，對台灣經濟發展有巨大貢獻；而今天回到台南，還要帶來一個好消息，就是台積電又要來台南設廠了，目前正由市府積極協助中。

他說，台南市持續進步，鐵路地下化預計明年可以通車，希望永康段地下化、新市到善化段立體化能持續推動。此外，明年捷運藍線也將動工，未來捷運會經過安平產業園區與沙崙智慧綠能科學城園區，安平產業園區將會成為沙崙與南科的協力園區，一起發展。

總統賴清德（前右二）9日晚間出席台南市安平產業園區啟用50周年聯歡晚會，與台南市長黃偉哲（前左二）等人一起切蛋糕慶賀。（中央社）

賴清德提到，美國對等關稅談判已進入最後階段，政府立場是維護國家利益、產業利益，兼顧糧食安全與營養健康進行談判，希望強化台灣與美國經貿合作關係，朝向爭取不超過15%且不疊加目標邁進。

他說，行政院提出930億元計畫，透過金融協助、安定就業、申請轉型研發補助、協助開拓國際市場，以幫助受到美國關稅衝擊產業。

賴清德表示，他特別重視中小微型企業發展，政府每年編列逾100億元協助中小微型企業，首先是幫助數位轉型，並導入人工智慧、淨零轉型，打入國際市場。