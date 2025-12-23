賴清德：以隨機襲擊事件為鑑 中央地方團結強化應變

總統賴清德今天主持全社會防衛韌性委員會，面對19日發生的北市隨機襲擊事件，造成嚴重傷亡，震驚台灣社會，賴清德希望以此為鑑，強調中央和地方應展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能快速因應危機、守護人民安全。

總統賴清德23日主持全社會防衛韌性委員會。（圖／總統府提供）

賴清德今天下午主持全社會防衛韌性委員會議，他在開場致詞表示，從委員會成立以來，採用多元形式進行會議，包括在總統府舉辦中央與地方的桌上推演、在台南市辦理實地演練，另外也舉辦國際論壇；今天下午，則是進行韌性共識工作坊。



賴清德提到，在第一次委員會議特別強調，全社會防衛韌性委員會是「行動的委員會」，也不會拘泥於固定形式。要結合中央和地方、政府和民間的力量，落實於基層、扎根在鄰里，讓多元的專業相互交流，讓社會韌性的建構，可以更擴大、更全面。



賴清德表示，在制度、政策和資源做出許多整合，就是要確保政府和社會各界能夠緊密協作。同時，和國際友盟國家積極交流，讓台灣在全球民主防衛網絡，扮演不可或缺的角色。



賴清德說，今天的會議將會由內政部、經濟部、農業部、衛福部、以及數發部，報告「民力訓練暨運用」等5大主軸的執行成果，也邀請行政院政務委員季連成分享花蓮救災實務與策進作為。另外，在今天的韌性共識工作坊，已經邀請顧問和委員，針對5大主軸提出策進建議，也期待進行更深入的交流。

總統府23日召開全社會防衛韌性委員會議。（圖／總統府提供）

賴清德在會中並提出4點意見，第一，今年，台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損壞；然而，也看到人民堅毅不屈的精神。



他說，不論是救災人員或軍方的立即投入、 中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地、各行各業「救災超人」的協助。這些不僅彰顯了台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量。他要說，「台灣精神，就是團結精神」。



第二，19日發生的北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會，也造成嚴重傷亡，事發後，不論是中央、地方政府或醫療體系，都積極應變。



賴清德再次強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。



第三，中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。

賴清德表示，上個月在總統府召開記者會，提出兩大守護民主台灣國家安全行動方案，也宣布政府將提出為期8年、總經費新台幣1.25兆元的國防特別預算。透過直播，再次向同胞說明：台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。



第四，防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是，全民意識的培養。



賴清德說，有準備，更安全。因此，政府今年出版了《台灣全民安全指引》，並且廣為發放，就是要提供民眾，面對各種挑戰的行動準則，也提醒民眾做好各項準備，提升應變能力，並且鼓勵積極參與民防工作，一起強化台灣因應挑戰的韌性。