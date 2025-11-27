賴清德：台灣已邁入超高齡社會 明年提前啟動長照3.0

總統賴清德今天表示，由於台灣已邁入超高齡社會，高齡人口快速成長下，長照面臨許多嚴峻挑戰，因此將在明年提前啟動「長照3.0」，提升未來長照各面向服務，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

總統賴清德27日表示，台灣已邁入超高齡社會，高齡人口快速成長下，長照面臨許多嚴峻挑戰，因此將在明年提前啟動「長照3.0」。（中央社）

賴清德下午主持「健康台灣推動委員會第6次委員會議」開場致詞表示，今天議程衛福部將提出「長照3.0」以及「國家防疫一體政策」兩項報告。台灣自從2007年起，推動「長期照顧十年計畫」，18年來，秉持「多元近便、在地安老」原則，廣布服務資源、擴充服務項目，讓民眾享有既方便又負擔得起的服務。

廣告 廣告

賴清德說，尤其2017年推動長照2.0後，無論是長照經費、服務人力、服務人數及長照據點，都有飛躍式成長，台灣的長照體系也更優質、更平價、更普及，服務滿意度高達九成，深受民眾肯定。

賴清德表示，但不能夠以此自滿。今年台灣已邁入超高齡社會，在高齡人口快速成長下，長照面臨嚴峻挑戰；因此，政府提前在明年啟動「長照3.0」，提升長照各面向。要以人為本，以社區為基礎，透過各項前瞻、有效的策略，達到健康促進與積極復能，並導入智慧照顧、強化家庭支持、提升機構量能，讓醫療照顧能緊密整合。

他指出，今天的報告將提出完整規畫，應對未來長照服務需求與多元化挑戰，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

除超高齡社會的挑戰以外，賴清德表示，近年新興傳染病病原、氣候變遷及生態系統變化，影響人類與動植物的健康，禽流感、狂牛症、COVID-19、登革熱等，都是耳熟能詳的傳染性疾病，也都和生態系息息相關。

他指出，面對複雜多變的狀況，必須從One Health的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專業，形成一個「行動共同體」，整合制度框架，提出跨部門的整合性對策，並且務必超前部署，才能守護民眾健康，提升社會韌性。

最後，賴清德說，健康台灣需要全民共同參與，再次感謝大家竭盡所能、奉獻專長，讓政府可以從多元視角規畫政策；也感謝行政團隊及民間團體，透過公私協力，積極落實各項政策，共同為民眾健康打拚。