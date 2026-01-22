賴清德：台灣站穩全球非紅供應鏈位置 開啟經濟新局

總統賴清德今天表示，面對當前動盪不安的國際局勢，台灣不僅屹立不搖，更在全球供應鏈重組與民主陣營布局中，站穩「非紅供應鏈」位置，經濟新局已經打開。台美關稅談判達成共識，賴清德引用台積電董事長魏哲家的話「台灣企業不怕競爭，只要公平」，強調台灣跟南韓、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。

賴總統出席天下經濟論壇（3）

賴清德今天出席「2026 CWEF天下經濟論壇」致詞表示，當前世局確實動盪不安，容易讓人心慌眼茫，看不清方向。俄烏戰爭和以哈戰爭接續發生，但台灣仍屹立不搖，台海仍維持相當程度的穩定，外資更大舉投資台灣。事實上，在covid-19疫情後，因地緣政治持續動盪，全球產業供應鏈由長變短，民主陣營積極尋求「非紅供應鏈」，而台灣正是這條可信賴且安全之「非紅供應鏈」的據點。



賴清德特別提到全掌握台美對等關稅談判，近日結果出爐，台灣與主要競爭國家如日本、南韓站在同一起跑點。他指出，台積電董事長魏哲家前往美國白宮，宣布對美再投資1000億元之後，回到總統府跟他一起開記者會，在這場記者會中，魏哲家講了一句話「台積電不怕競爭，只要公平」。賴清德藉此強調，在台灣的企業，不僅台積電不怕競爭，每一家企業都不怕競爭，只要公平就好。

賴清德說，台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。他並表示，去年即使身處充滿不確定性的環境，台灣人民與企業仍交出一張亮眼的成績單。

賴清德以「天時、地利、人和」三大方向分享產業布局的策略。就「天時」而言，他說，面對全面智慧化時代，為確保下一個世代競爭優勢，行政院已推出「AI新十大建設」；推動人才培育、「智慧創新算力中心」、「國網雲端算力中心」與穩定電力供應等4大基礎建設，同時發展量子科技、矽光子與機器人三項關鍵技術。讓台灣生活更便利、行政更具效率，也讓國家更有競爭力。



在「地利」方面，賴清德表示，中國對台灣構成威脅，政府除年度國防預算外，也提出為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，要打造「台灣之盾」、建立智慧化的國防體系，並推動「國防工業」。全世界有能力打造自主國防工業的國家不超過十個，台灣絕對有這個條件，也是其中被點名的國家之一，絕對不能妄自菲薄。



賴清德在「人和」方面提到，台灣因為中國的阻撓，在國際上處處打壓，即使台灣的條件都符合是成熟的經濟體、也是民主自由法治國家，重視智慧財產權，可以為區域經濟帶來貢獻，但要參加多邊的區域經濟有其困難性。因此，前總統蔡英文開始至今，台灣積極強化和各國的雙邊關係。



賴清德說，台灣已跟美國簽署首批《21世紀貿易倡議》，也簽訂了「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），台美將在此平台上進一步深化雙邊經濟合作，在對等關稅談判的條件下深化台美經貿合作。此外，台灣與英國簽訂了《提升貿易夥伴關係》（ETP），去年在此架構下，簽署投資、數位貿易、能源與淨零排放等三項協議；也與日本簽訂《數位貿易協議》。



賴清德表示，政府會持續強化台灣跟國際主要貿易夥伴的關係，讓台灣不僅可以站得穩，也可以走得遠；讓企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。希望太陽不管從什麼時候升起、在什麼地方升起，都可以照得到台灣企業，這就是台灣的經濟戰略。