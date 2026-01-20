賴清德：台美關稅底定 政府930億特別預算挺產業升級轉型

總統賴清德今天表示，台美對等關稅談判底定後，政府將持續以新台幣930億元特別預算，以及每年100多億預算與AI新十大建設，協助中小企業升級轉型更有競爭力。賴清德並呼籲工具機與零組件產業界投入國防、太空與機器人3大工業，讓產業發展與國家發展方向對接，創造雙贏。

總統賴清德（圖）20日在總統府接見台灣工具機暨零組件工業同業公會時表示，跟美國關稅談判，工具機跟零組件產業部分確定為15%且不疊加，政府盼能給予業界有利支持，在這個基礎上持續攜手邁進 ，讓產業更加蓬勃發展。（中央社）

賴清德今天在總統府祕書長潘孟安、經濟部長龔明鑫等人陪同下，接見台灣工具機暨零組件工業同業公會。他致詞表示，近幾年來，大環境趨於嚴峻，不管是地緣政治變化、產業鏈重組，或者是新的貿易競爭、新的貿易規則，帶來相當的挑戰。台美關稅談判底定，關稅由32%、24%，到現在確定15%而且不疊加，關稅告一段落之後，政府該做的事情也會持續推動。



賴清德說，930億的特別預算，是當初為了因應美國提出對等關稅，行政院長卓榮泰所帶領的團隊聽取業界意見，為協助各產業，在支持金融、支持研發、開拓國際市場、安定就業 等4個面向所擬定一個特別預算，這會持續推動。業界若有需要可以循原來的程序申請，政府會持續跟大家站在一起。



另外，這幾年來政府每一年都有編列100多億元協助中小企業申請轉型的預算，賴清德說，在經濟部長龔明鑫的領軍之下，也會持續推動，基本上就是協助各中小企業能夠順利的達到數位轉型、淨零轉型，也協助各產業能夠開拓更寬廣的國際市場。

賴清德表示，其中為了要協助各中小企業能夠順利數位轉型，行政院最近也提出一個AI新十大建設，所謂新十大建設是有包括4項基礎建設、3項關鍵科技，要達到3項目標，其中有一個目標就是要協助100萬的中小微型企業，能夠順利導入人工智慧，達到數位轉型的目標更有競爭力。



賴清德特別指出，工具機產業是台灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，從精密零組件到完整系統，支撐起各行各業的生產升級，也串聯台灣整體的產業競爭力。他希望工具機與零組件產業公會未來也可以跟政府國家發展的政策對接，目前正在推動國防工業自主，所編列的1.25兆元分8年編列，目的有3個，第一是打造「台灣之盾」；第二建立一個人工智慧化的攻防體系；第三扶持自己的國防工業，國防工業非常希望大家能夠投入。



其次是太空產業工業，賴清德也希望大家能夠投入，因為福衛八號，這是由國人自製的一個人造衛星，固然還沒有辦法自主發射，但是假以時日，人造衛星也不會只有福衛八號，把它稱作齊柏林衛星，陸續還有人造衛星會發射。不僅僅是探測衛星，未來希望能夠走到低軌道通訊衛星，這部分也很歡迎大家能夠投入。



賴清德說，第三個就是機器人產業，台中已經有成立機器人產業大聯盟，他非常鼓勵，也希望工具機零組件產業也能夠投資這個領域，讓發展目標能夠跟國家發展的方向結合，可以創造雙贏，一方面國家的預算可以幫助升級轉型，產業升級轉型的力量也可以進一步回饋國家的需求，立足台灣、布局全球、行銷全世界。這是共同的願景。