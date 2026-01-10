賴清德：國民黨若僅讓少數新增預算通過 為德不卒

115年度中央政府總預算卡關，外傳國民黨團擬針對TPASS通勤月票等部分項目，先行付委審查。總統賴清德今天表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒；希望國民黨讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠盡速通過，才是正確之道。

總統賴清德10日表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。（中央社資料照）

賴清德上午出席「2026AI人才年會」前受訪，被問到115年中央政府總預算卡關，傳出在野黨擬針對TPASS通勤月票等部分項目，先行付委審查時表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

他說，國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算就沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就無法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠盡速通過，才是正確之道。

關於新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案昨天再度被封殺，無法交付立法院委員會審查。賴清德說，感謝美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）最近拜訪在野黨領袖，也正足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定是國際社會所重視。

賴清德表示，非常期待谷立言的努力沒有白費，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的。台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，希望在野黨體認責任，國防預算、國防特別預算應盡速交付審查、通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。

此外，網紅「館長」陳之漢去年10月直播時，喊出斬首總統，檢方昨天依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。對於陳之漢要求總統親自出庭，總統表示，被告才需要出庭。