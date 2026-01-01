賴清德：在野席次無2/3仍提彈劾浪費時間 應開始辦正事

總統賴清德今天（1日）說，在野黨明知在立院沒有三分之二多數仍提彈劾案是浪費時間，且他上任來不貪不取、並無違法，這時提彈劾的目的何在，在野黨應該清楚跟社會大眾說明。他強調，如果一定要對總統提出彈劾，至少正事也要做，把國防特別預算、中央政府總預算排入審查。

總統賴清德（圖）1日於元旦升旗典禮後在總統府大 禮堂發表「2026新年談話」，並強調政府將持續與人 民並肩，凝聚社會力量、強化國家韌性，推動各項施 政，讓國家大步向前。 （中央社）

總統府上午舉行元旦升旗典禮後，賴總統在總統府大禮堂舉行「2026年新年談話」記者會，回應媒體提問。

媒體詢問，賴總統新年談話提到合憲前提下願到立法院進行國情報告，但在野依舊通過總統彈劾案程序，要求總統1月22、23日到立法院說明以及諮詢，賴總統是否出席。

賴清德指出，社會應該會很感慨。行政院去年8月底就將中央政府總預算案送到立法院，3、4個月的時間立法院都不審，國防特別預算也不審，盡排一些涉及違憲違法的法案，今天又要對總統提出彈劾。這絕對不是國家社會人民之福，相信人民也會有公道的評判。

賴清德強調，立法院當然有憲政職權，但面對國內外挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日日增強，立法院應該要思考人民委託立法院各個委員的責任，是不是應該要開始辦一些正事，審中央政府總預算、審國防特別預算。

賴清德說，他當過國大代表、立法委員，相信社會也很清楚。憲法對總統究責有兩種，一是罷免、一是彈劾。罷免是追究政治責任，彈劾是追究法律責任。他去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在。特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況下，對總統提出彈劾，對人民如何交代。

賴清德表示，他個人毀譽不重要，國家生存發展、人民的生活照顧才重要。如果一定要對總統提出彈劾，至少正事也要做，牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的國家中央政府總預算也應該要排入審查。

賴清德進一步表示，更何況根據憲政設計、立法院職權行使法規定，國民黨跟民眾黨在立法院固然是過半多數，但沒有達到三分之二多數，對總統的彈劾程序根本在立法院都通過不了，為什麼要把寶貴的立法院時間浪費在這裡。

賴清德強調，明知道沒有三分之二的多數，還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間拿來審查對國家發展、經濟發展有益的法案，卻把時間浪費在這裡，希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明。