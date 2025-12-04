賴清德：支持台積電到美、日、歐洲 台灣願助美國再工業化

總統賴清德表示，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。賴清德說，因此當美國總統川普希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，「基本上我們是贊成的」，希望台灣能夠幫助美國再工業化。

總統府今天（4日）發布新聞稿指出，賴總統日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）DealBook Summit主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）專訪，針對國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於4日凌晨播出。

對於美國總統川普曾表示，希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片，「這會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性？」賴清德認為，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但他必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系。好比說美國擁有研發、設計以及廣大市場，日本擁有原料以及設備，荷蘭擁有先進的半導體製程設備，台灣只不過是擁有邏輯製造，南韓擁有快速記憶體的晶片製造能力。

賴清德表示，換句話說，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

他說，因此當川普希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，「基本上我們是贊成的」，希望台灣能夠幫助美國再工業化。川普希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，台灣也很樂意協助。

賴清德表示，台灣希望藉由台美關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿合作關係，讓台灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構當中，讓台灣與美國的關係更加密切。這是有助於整個世界的繁榮發展。

主持人追問，「川普總統提出的時程，在未來2至3年內美國可以製造全球40%到50%的半導體晶片，現實可行嗎？」

賴清德表示，可以理解川普的急迫性，因為川普非常希望在世界競爭當中，美國能夠居於領先的優勢。這個速度，就是何時可以達到40%或是50%的目標，除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合。包括在土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應，還有一些投資的優惠措施。如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。

至於「最先進的晶片是否應該被允許出口至中國？」賴清德說，在2000年左右，台灣曾經發生類似的事情；當時台灣社會在討論，台灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國大陸，包括朝野、廣大的台灣社會，進入非常廣泛、深入的討論，「結果是認為不宜，不應該過去」。事後來看，「當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣」。