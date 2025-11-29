賴清德：盼台灣以實力取得和平 一味接受侵略者主張不可能得到真正和平

總統賴清德今天出席今周刊「總統與青年論壇」，他與現場高中生對談時表示，台灣人民及國際社會都非常關注台海兩岸和平，目前台灣的兩岸和平政策是希望透過實力取得和平，因此需要提升國防預算、經濟韌性等，若沒有足夠力量捍衛國家利益，只是一味接受侵略者主張，不可能得到真正的和平。

總統賴清德（圖）29日下午在台北出席「2025今周刊 總統與青年論壇」，致詞時表示青年是國家的棟梁， 青年的聲音應該要被聽見、被理解、被重視。（中央社）

賴清德下午出席今周刊所舉辦「總統與青年論壇」，與來自全國各地200多名高中生互動交流，聽取高中生的提案並給予回饋，也回答學生在網路上及現場的提問。

針對政府近期提出新台幣1.25兆元國防特別預算，現場學生詢問如何讓青年更瞭解台海的實際風險，以及強化國防與維持和平之間的關係。

賴清德說，大家對台海兩岸和平非常關注，國際社會也非常關注，台灣以和平為目標，民主為指南針，希望兩岸透過交流取代圍堵，對話取代對抗，發展出兩岸和平共榮目標，但交流合作前，台灣要有自己的實力。

賴清德指出，台灣若沒有實力，就很難在交流過程中保護國家利益，目前國家的兩岸和平政策，希望透過實力取得和平，透過交流合作取得和平發展，靠實力達到和平目標，因此需要提升國防預算、經濟韌性，同時也要和民主陣營肩並肩站在一起。

賴清德認為，若沒有足夠力量捍衛國家利益，只是一味接受侵略者的主張，不可能得到真正的和平，歷史上古今中外有很多教訓，必須看到前車之鑑。

總統賴清德（台上左）29日在台北出席「2025今周刊 總統與青年論壇」，強調青年是國家棟梁，除和與會學子交流座談外，也接受與會者現場提問。（中央社）

另有學生提問，台灣參與國際組織的優先目標為何。賴清德回應，最優先要加入的是世界衛生組織（WHO），因為關係到人民健康，也會影響全球防疫，防疫像一張網，若台灣沒有加入世界衛生組織的防護網，容易成為漏洞。

賴清德接著指出，第二個應該申請加入的是國際民航組織（ICAO），如果台灣無法取得飛安資訊，或在跟各國談判航線時無法得到公平對待，對台灣飛行安全不利。

第三則是國際刑警組織（INTERPOL），賴清德說，現在有很多跨國犯罪案例，若台灣被排除在外，詐騙者跑到其他國家，將難以發揮力量將其繩之以法，若有國際犯罪者來台灣，但台灣卻不知道，且還在台灣境內犯罪，也會嚴重影響社會安定，所以「應該優先擇定對台灣人民健康、安全、社會安定息息相關的組織來加入」。

學生關切，台灣目前沒有核電情況下，如何確保不缺電。賴清德說，經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，核一廠不具再運轉可行性，核二、三廠評估具有再運轉可行性，台電明年3月前會提送核安會核二、核三廠再運轉計畫，同時以1.5至2年內自主安全檢查。

賴清德指出，對於核電要不要延役，政府交給專業、科技，第一要確保安全無虞，第二是核廢料要有解，第三是社會要有共識，以這三個原則進行各項必要程序。