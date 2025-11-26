賴清德：編列國防特別預算 無關川習對話與關稅談判

總統賴清德今天表示，國家編列國防特別預算提高國防力量，是因為防止中國的併吞，且已籌備多時，無關美國總統川普與中國國家主席習近平對話，也與台美關稅談判沒有關係。

總統賴清德26日表示，國家編列國防特別預算提高國防力量，是因為防止中國的併吞，且已籌備多時，無關美國總統川普與中國國家主席習近平對話，也與台美關稅談判沒有關係。（中央社）

賴清德上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，事後在總統府大禮堂舉行記者會，並區分總統談話、國防部長顧立雄簡報、媒體提問。出席人員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、總統府祕書長潘孟安等人。

賴清德針對媒體提問提出說明。有關提出新台幣1.25兆的國防特別預算是否受到美國施壓，賴清德表示，絕對不能倒果為因或本末倒置，台灣編列這一筆國防特別預算目的是在保護國家安全、維護民主自由的生活方式，主要壓力來自中國的併吞。

他說，不論是中國對台文攻武嚇與統戰滲透都有日益增強的情勢，在這種情況之下，台灣為了保護本身的安全與維護台海的和平穩定，不得不進行對國家安全與和平穩定的投資。所以壓力主要是來自中國、併吞者，就好像民眾在家裡裝監視器絕對不是來自鄰居的壓力而是為了讓住家更安全，才會裝置監視器，同樣國家編列國防特別預算，提高國防力量也是因為防止中國的併吞並不是來自其他方面。

賴清德強調，編列國防預算是基於保護台灣安全、社會安定、人民可以繼續享有民主自由的生活方式，與友盟國家維護區域和平穩定，這要籌備多時才有辦法編列特別預算，因此與美國總統川普、中國國家主席習近平先生的對話是沒有關係的。

至於是否會擔心川普會因與北京貿易達成協定而損及台灣的利益？賴清德說，川普亞洲行之前特別強調，「台灣就是台灣」，川普個人也尊敬台灣，這短短兩句話道盡一切，台灣與美國的關係堅如磐石，台灣與美國在經貿的合作上，有非常大的合作潛力，也期盼透過這次對等關稅的談判，不僅平衡台美貿易逆差也希望深化台美貿易合作。

賴清德說，自從川普第二任上任以來，台灣與美國的各項合作並沒有中斷、停止或減少，仍然持續、不斷加強，他對後續台美關係是有信心的，這有利於台美兩國共同利益以及區域整體利益都有幫助。

對於外媒傳出台灣要投資美國4000億美元，此時向外媒投書並公布特別預算內容，此舉是否與關稅談判內容有關。賴清德重申，國防特別預算與關稅談判沒有關係，這筆預算主要是展現台灣守護國家的決心，還有對印太區域和平穩定的承諾，這是最重要的目的。