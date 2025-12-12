賴清德：藍白主導立院通過種種法案 嚴重影響國家安全、傷害人民公平權利

總統賴清德今天（12日）說，這段時間藍白主導立法院通過種種法案，已嚴重影響國家安全、社會安定ｃ國家財政永續，也傷害人民公平權利，「我當然要召集立法院民進黨團，共同討論如何因應局勢」。賴清德呼籲在野黨，國家只有一個，希望立法院當家的藍白兩個政黨，以國家利益為最優先，共同合作，國家才會持續進步，得到人民支持。

總統賴清德12日出席位於南科的國網雲端算力中心啟用典禮時接受媒體聯訪指出，這段時間藍白主導立法院通過種種法案，已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平權利，將使中央政府沒有能力應變各種措施。（中央社）

藍白日前聯手二度封殺國防特別條例草案與政院版財劃法草案。兼任民進黨主席的賴清德今天中午邀請民進黨籍立委便當會，針對近來爭議法案，聽取意見共商國是。

賴清德今天出席位於南科的國網雲端算力中心啟用典禮時接受媒體聯訪指出，2024年總統和立法委員選舉，他當選總統，府院由民進黨當家，中國國民黨和台灣民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。

他表示，從去年520上任以來，在前總統蔡英文執政8年基礎上，致力推動各項政策，讓國家更安全，經濟更進步，對人民也提供更好照顧。去年和今年的地震、風災及非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領團隊站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或防疫。

賴清德說，希望藍白當家立法院發揮憲政精神，監督行政院，也協助行政單位推動福國利民法案，這樣對國家才是最有利的；「但藍白當家立法院反其道而行，去年通過立法委員職權行使法後，被司法院憲法法庭判決為違憲」。

賴清德表示，藍白未檢討改進，也沒有得到教訓，「反而一不做、二不休，修改憲法訴訟法，乾脆凍結司法院憲法法庭」；如今放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，「變本加厲透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，通過許多法案」。

他說，這段時間藍白主導立法院通過種種法案，已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平權利，將使中央政府沒有能力應變各種措施，「在這種嚴肅狀況下，我當然要召集立法院民進黨團，大家共同討論如何因應這個局勢」。

賴清德同時呼籲在野黨，不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治就是要彼此競爭，「但國家只有一個，在府院執政的民進黨，要以國家利益為最優先，也希望立法院當家的藍白兩個政黨，以國家利益為最優先，共同合作，國家才會持續進步，得到人民支持」。