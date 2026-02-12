賴清德：400億美元國防特別預算獲民意高度支持 有信心會通過

總統賴清德說，400億美元的國防特別預算，獲得民意高度支持，人民不容許政黨因為意識形態，而傷害國家的利益，台灣也絕對有能力支付這筆特別預算，他有信心這項預算會通過；要有嚇阻中國侵略的能力，才能確保台灣的安全。

總統賴清德受訪表示，400億美元的國防特別預算獲得民意高度支持，他有信心這項預算會通過。（中央社資料照）

總統府發布新聞稿指出，賴總統日前接受法新社（AFP）專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，回應媒體提問，法新社今天刊出相關報導。

被問到台灣政府目前提出400億美元的國防特別預算，在野黨已經十次阻擋該法案通過，該如何化解此僵局？賴清德指出，為了展現台灣守護自己國家及維持印太和平穩定的決心，政府除編列年度國防預算，又特別提出國防特別預算，希望打造「台灣之盾」並建立人工智慧的攻防體系，進一步推動台灣國防工業。

廣告 廣告

賴清德指出，400億美元的國防特別預算，分八年編列，台灣的國防預算比起日本及南韓，少很多。以台灣目前經濟發展，絕對有能力支付這筆特別預算，讓國防預算占比GDP超過3%，並且在2030年之前，達到占GDP 5%的目標。這項國防重大政策，獲得民意高度支持。台灣是一個民主國家，人民不容許政黨因為意識形態，而傷害國家的利益，他有信心這項預算會通過。

針對政治僵局持續，是否擔心美國總統川普失去耐心？並質疑台灣保護自己的決心？賴總統認為，守護國家是台灣自己的責任，身為總統兼三軍統帥，編列國防特別預算就是要展現守護國家的決心。政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明。在民主的社會，各政黨的表現需經過人民檢驗，他有信心這項預算會順利通過。

談及最近中國解放軍高層的異動，對台灣安全的影響？賴清德則說，中國有200萬解放軍、40名上將，但現在在職的只有兩名，情況的確不尋常。中國軍方為何有這麼巨大的變動？此項變動對解放軍戰力有何影響？可能需要觀察才能做最後的決定。

他說，台灣會持續關注中國解放軍內部的各項變動，希望國際社會也持續掌握，最重要的是台灣內部必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，以及與友盟並肩站在一起，發揮嚇阻力量。中國軍方內部的變動，是否會造成台灣內部更大的風險？完全取決於台灣的國防力量，以及與友盟國家之間，能否發揮對中國的威懾力量，這才是根本關鍵。

訪談中也提到，外界對於2027年中國是否具備攻台能力，有諸多的討論，鑑於目前中國內部情勢的變化，總統對於2027年此一時間點，是否感到擔憂？並影響對2027年情勢的看法。

賴清德表示，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略的準備，有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖，也不會改變。

他強調，身為三軍統帥，肩負保家衛國的重大責任，「日期」對他而言，並不重要，重要的是必須做最壞的打算、最好的準備，「任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言，都不是侵略台灣的好時機」，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。

（責任主編：莊儱宇）