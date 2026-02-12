賴清德：400億美元國防特別預算獲民意高度支持 有信心會通過
總統賴清德說，400億美元的國防特別預算，獲得民意高度支持，人民不容許政黨因為意識形態，而傷害國家的利益，台灣也絕對有能力支付這筆特別預算，他有信心這項預算會通過；要有嚇阻中國侵略的能力，才能確保台灣的安全。
總統府發布新聞稿指出，賴總統日前接受法新社（AFP）專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，回應媒體提問，法新社今天刊出相關報導。
被問到台灣政府目前提出400億美元的國防特別預算，在野黨已經十次阻擋該法案通過，該如何化解此僵局？賴清德指出，為了展現台灣守護自己國家及維持印太和平穩定的決心，政府除編列年度國防預算，又特別提出國防特別預算，希望打造「台灣之盾」並建立人工智慧的攻防體系，進一步推動台灣國防工業。
賴清德指出，400億美元的國防特別預算，分八年編列，台灣的國防預算比起日本及南韓，少很多。以台灣目前經濟發展，絕對有能力支付這筆特別預算，讓國防預算占比GDP超過3%，並且在2030年之前，達到占GDP 5%的目標。這項國防重大政策，獲得民意高度支持。台灣是一個民主國家，人民不容許政黨因為意識形態，而傷害國家的利益，他有信心這項預算會通過。
針對政治僵局持續，是否擔心美國總統川普失去耐心？並質疑台灣保護自己的決心？賴總統認為，守護國家是台灣自己的責任，身為總統兼三軍統帥，編列國防特別預算就是要展現守護國家的決心。政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明。在民主的社會，各政黨的表現需經過人民檢驗，他有信心這項預算會順利通過。
談及最近中國解放軍高層的異動，對台灣安全的影響？賴清德則說，中國有200萬解放軍、40名上將，但現在在職的只有兩名，情況的確不尋常。中國軍方為何有這麼巨大的變動？此項變動對解放軍戰力有何影響？可能需要觀察才能做最後的決定。
他說，台灣會持續關注中國解放軍內部的各項變動，希望國際社會也持續掌握，最重要的是台灣內部必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，以及與友盟並肩站在一起，發揮嚇阻力量。中國軍方內部的變動，是否會造成台灣內部更大的風險？完全取決於台灣的國防力量，以及與友盟國家之間，能否發揮對中國的威懾力量，這才是根本關鍵。
訪談中也提到，外界對於2027年中國是否具備攻台能力，有諸多的討論，鑑於目前中國內部情勢的變化，總統對於2027年此一時間點，是否感到擔憂？並影響對2027年情勢的看法。
賴清德表示，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略的準備，有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖，也不會改變。
他強調，身為三軍統帥，肩負保家衛國的重大責任，「日期」對他而言，並不重要，重要的是必須做最壞的打算、最好的準備，「任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言，都不是侵略台灣的好時機」，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
傅崐萁嗆絕不放行軍購！賴清德20年前「王X蛋、什麼都擋」飆罵片又翻出
藍白多次阻擋1.25兆軍購特別條例，總統賴清德11日呼籲，在新會期將國防特別預算、中央政府總預算當列為「最最最優先」法案。國民黨團總召傅崐萁則喊絕對不放行，稱國民黨會有自己的版本，還反批賴清德「用話術來蒙蔽國人」。有網友再度翻出賴清德昔日當立委時，面對國民黨屢次阻擋軍購的飆罵影片，「國家都被你們搞壞，拚命往中國大陸跑！你們什麼東西？王X蛋！」
瑞士關稅調為39% 川普自曝：因不喜歡「她」講話方式
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普日前表示，他在與瑞士前總統凱勒蘇特通話後，決定對瑞士調高關稅，原因是「不喜歡她講話的方式」。
卓榮泰喊全面接受新核能 政院重申「核安、核廢、共識」3原則
民進黨在蔡英文執政時期長期主張「非核家園」，但賴清德總統上任後立場轉彎，行政院長卓榮泰10日表態全面接觸全球先進新式核能技術，讓產業界更安心，行政院今天重申核安有保障、核廢有去處、社會要有高度共識「三大原則」。廢核平台批評卓榮泰次此表態顯得草率且不負責任，不僅無助建立社會共識，反而可能重演核能爭議，加深社會對立。
簡嫚書怒下最後通牒！寄律師函給《世紀血案》劇組：不解約就提告
電影《世紀血案》的未授權爭議進入法律攻防關鍵期！女星簡嫚書今日（12日）再度發出嚴正聲明，透露已正式委託律師對「費思兔文化娛樂」及負責人蘇敬軾、郭木盛寄出律師函，要求即刻解約並封殺所有演出畫面。面對明日即將到來的最後回覆期限，簡嫚書放話：「倘若明天仍未收到回覆，我將直接進行提告！」
「全世界僅高市早苗和賴清德抗中！」郭正亮喊話國民黨：堅定站起來反對綠滅台路線
日本首相高市早苗日前帶領自民黨在眾議院改選中大獲全勝，高市早苗抗中保日、激進民族主義的路線引發國際關住，而在台灣有不少人推測總統賴清德未來將效仿高市早苗的做法。對此，前立委郭正亮在網路節目《亮話天下》表示，民進黨現在有抗中保台和台美合作兩個議題，這兩大議題會一路延續到2028年，且會越來越激烈，這兩條路對台灣而言充滿風險，路會越走越窄，然而卻聽不到國民黨強而......
把握春節連假衝一波！埔心牧場：2月23日休園重整，暫時向大家道別
把握春節連假衝一波！埔心牧場表示，為了提供更完善的服務，將於2026年2月23日春節假期結束後進行休園重整，暫時向大家道別。
郭董加碼3億！10員工拿千萬 4人不在重抽
郭董加碼3億！10員工拿千萬 4人不在重抽
威力彩13.5億元獎落板橋、新竹！ 店家：難怪眼皮一直跳
威力彩頭獎今（12）日13.5億元，開出了！開出2注，每注各得6.77億元，分別於新竹的金元寶彩券行新北板橋及福泰彩券行。
因禍得福！詐團騙「交百萬黃金」遭攔 婦人賺70萬
屏東有一名婦人，日前遭詐騙集團誘騙交付「市值439萬黃金」，所幸銀行業者和警方機警，將集團成員逮捕，又因為黃金價格飆漲，當事人因禍得福，至少賺了70萬元。好幾名員警，圍著一名男子他是詐諞集團監控手，與...
太貴沒人玩？2025國人平均國旅2.5次 「這些縣市」最受青睞
今年春節即將迎來長達9天的假期，不少民眾早已規劃返鄉或出遊行程。然而，近幾年頻頻傳出「國旅變貴」、「國旅CP值」不高的言...
侯友宜力挺李四川！郭正亮呼籲這人：主動點
[NOWnews今日新聞]國民黨今年九合一選舉，新北市長熱門人選劉和然11日宣布，不參選新北市長，而新北市長侯友宜也發文呼籲，一起全力支持台北市副市長李四川，反觀國民黨台中市長初選仍卡關，前立委郭正亮...
臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了
花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...
出境行李塞車惹議 桃機：單日旅運量估逾16萬「需要時間消化」
農曆春節將至，桃園國際機場開始湧現出境人潮，有民眾在網路發文指出境報到櫃台行李塞車引發議論，桃園國際機場公司表示，今天行李輸送設備運作一切正常，但隨著春節假期即將到來，出國旅客人潮逐步增加，導致尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化，但沒有影響後續作業及班機正常起降。
李貞秀中國籍爭議 內政部再發函限2/13前提出辦理放棄證明
陸籍配偶、民眾黨立委李貞秀是否放棄中國籍爭議延燒。行政院發言人李慧芝今天說，內政部11日已再度發函給立法院與李貞秀，要求13日前提供李貞秀已經辦理放棄中國籍書面資料。陸委會指出，將駐銷大陸戶籍證明交給移民署後，才完成身分轉換程序，沒有證明資料，身分就沒完成轉換，公職參選資格會有重大爭議。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
運動幣抽籤結果公布！運動幣怎麼領取、怎麼用？合作店家有哪些？QA一次看｜補助通
運動幣抽籤結果公布，你中獎了嗎？運動幣今年起擴大發放對象，年滿16歲以上（2010年1月1日前出生）的國民就能登記，中籤者可帶回價值500元的運動幣，不僅能用來運動、看球賽、還能購買運動裝備，實用性大增！那麼運動幣中籤後怎麼領？運動幣可以用在哪些店家？關於運動幣你一定要知道的Q&A，Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解！
新北校園攻擊案最高法院駁上訴 少年判刑12年、少女判刑11年定讞
發生在民國112年的新北校園命案震驚社會，涉案少年、少女遭依殺人罪起訴。一審判少年9年、少女8年徒刑。二審加重判行凶少年12年、少女11年有期徒刑。高檢署認量刑過輕提起上訴，最高法院今天（12日）駁回上訴，全案確定。民進黨新北市議員石一佑晚間表示，被害學生父親獲悉判決，情緒激動且難過，將於明天在新北市議會舉行記者會敘述沉痛心情。
政論節目大風吹！主持人李正皓、陳斐娟年後大洗牌 三立112字回應了
新春年後傳出電視談話節目大洗牌，今天傳出農曆年後由許貴雅主持三立新聞台《新台灣加油》將收攤，外傳她3月將轉戰主持網路直播政論節目《94要客訴》，《新台灣加油》遺留時段將由李正皓主持《新台派上線》接替，李正皓原時段將由陳斐娟推新節目。對此三立也回應了。蔡維歆
三金大提琴家范宗沛過世享壽65歲 唱片公司沉痛證實
三金大提琴家范宗沛過世，享壽 65 歲，所屬風潮音樂沉痛證實。范宗沛老師自幼展露驚人的音樂天賦，曾擔任國家交響樂團（NSO）大提琴首席長達九年；憑藉深厚的古典音樂底蘊跨足影視配樂，以獨特的「范式旋律」精準捕捉時代的靈魂，是台灣樂壇極少數能同時獲得金馬獎、金曲獎、金鐘獎「三金」肯定的全才音樂大師。
美國汽車零關稅？經部產發署：台灣已無退路 只能「背水一戰」
台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部產發署長邱求慧在臉書表示，為了比照其他...