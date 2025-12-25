賴清德：不審預算 有何資格談憲政

桃機第三航廈北廊廳25日啟用，賴清德總統出席典禮致詞時，除肯定公共建設推進成果，也點名立法院至今仍未完成中央政府總預算審查，情況「令人憂心」。（陳麒全攝）

明年度中央政府總預算案在立院卡關，至今仍未被程序委員會排入院會議程，朝野對立氣氛嚴峻。賴清德總統25日開炮，怒批立法院若無法如期審查，用政治理由來阻擋，「還有什麼資格談憲政？」在野則反嗆賴「惱羞成怒、秀下限」，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德。

立法院今年1月三讀通過藍白提案的《警察人員人事條例》修正案，提高警消、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限；今年6月再通過修正《軍人待遇條例》為軍人加薪，但行政院都未將相關經費列入明年度中央政府總預算，引發在野不滿，總預算案也卡關至今。

賴盼國會支持 總預算速付委

賴清德昨天出席桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮，提到國家持續在進步當中，桃園機場第三航廈有非常清楚的完工期程跟目標，淡江大橋也預計明年就可以使用。

隨後他話鋒一轉指出，不管中央、地方政府的合作，或是民間企業的打拚，都是推動國家進步的重要力量，民間的力量非常充沛，在這樣的狀況之下，希望國會能夠支持協助國家持續進步，中央政府總預算應該要迅速付委。

昨天是耶誕節也是行憲紀念日，他說，《憲法》明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，「結果今天已經25號了，剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會」。

他痛批，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，「不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格再談憲政？」

他強調自己是語重心長，政黨競爭難免，但不能犧牲國家利益，也不能犧牲人民利益，尤其是國防特別預算應如期審查。他也批評在野黨公開講支持國防預算，再藉由各種理由，連交付審查都不願意，「國人也沒辦法理解，既然支持，為什麼連審查都不願意？」

未依法編預算 藍批邏輯混亂

賴清德指稱，執政黨禁得起考驗，編的每筆預算都有根據，都符合國家、社會、人民發展需要，國防特別預算也是根據國家自我保護需求所編，如果立法院認為不宜可以刪減，就是不能用各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。建請在野黨跟執政黨共同合作，盡速審議中央政府總預算跟國防特別預算。

對於賴總統對在野黨開炮，國民黨發言人牛煦庭直言，賴再怎麼情緒勒索，也不會改變行政院做不到依法行政的事實。在野黨要的就是依法編列預算，這麼基本的工作都做不到，顯然溝通無能，「身為總統只會發脾氣，無助解決僵局」。

國民黨團首席副書記長林沛祥則說，賴似乎將立法院與《中華民國憲法》視為敵人與災難，才會有近期許多「慷慨激昂」卻邏輯混亂的言論，呼籲賴回歸憲法精神，尊重國會監督權，否則對憲法與國家的不信任，將持續造成目前的憲政困境。

白批賴不檢討 反而惱羞成怒

民眾黨也反嗆真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人，賴政府踐踏軍警消權益，連最基本的「依法編列預算」都做不到，到底是跟誰借的勇氣、能這般臉不紅氣不喘地大放厥詞？

民眾黨主席黃國昌更痛批，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

黨政人士則緩頰表示，賴是以國家元首高度提醒各黨派，別用政治杯葛拖累國家建設與人民需要，否則談憲政就失去正當性。