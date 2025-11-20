賴清德：世界選擇台灣 就能打造更可信賴的AI新時代

總統賴清德今日出席Google AI基礎建設硬體研發中心。

總統賴清德今日出席Google AI基礎建設硬體研發中心開幕，他在致詞中表示，Google深耕台灣多年，因為台灣有民主制度、健全法規，而且台灣地理位置處於印太樞紐的戰略位置，更有全世界最強大的半導體聚落與成熟的供應鏈，他並期許世界因為選擇台灣，而打造更值得信賴的AI新時代。

賴清德表示，Google長期耕耘台灣，從台北101辦公室、板橋遠東通訊園區、彰濱資料中心，到今日的AI基礎建設硬體研發中心之外，Google過去幾年也投資、興建多條在台灣上岸的國際海纜，一步步擴大在台布局，展現對台灣的高度信任與長期承諾，這都是因為，台灣擁抱民主制度、擁有健全法治環境、政府透明度佳、位於印太樞紐的戰略位置，加上全球最完整的半導體聚落與成熟供應鏈，使台灣成為建構安全、可信任AI硬體設施的最佳基地。

賴清德進一步指出，AI是未來全球競爭的關鍵，台灣已經做好準備，從核心算力、資安韌性、人才培育到重大科研計畫，台灣正全方位地強化AI布局、提升產業的技術能力，並鞏固台灣在全球AI供應鏈的領先地位，台灣不僅要參與全球科技競爭，更要成為影響未來科技方向的重要力量。

他期許這座研發中心啟用後，可以促進台美產業交流，為台灣經濟發展注入新動能，也能夠讓美國在全球的AI競賽中，有可信賴的亞洲研發與供應基地、增進供應鏈的安全與韌性。

賴總統也特別感謝Google與政府、民間合作，強化台灣網路安全、防範資安威脅、打擊詐騙與不實資訊，台灣會與GOOGLE、與理念相同夥伴合作，讓AI技術造福世界，並兼顧隱私與信任，讓世界因為選擇台灣而打造更值得信賴的AI新時代。



