賴清德「並無此事」：一場嘉義縣長初選的權力剖面

[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

民進黨嘉義縣長初選真正被點燃，是黃榮利在地方文宣上寫出那句：「2023年賴清德主席告訴我：榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備。」這等於把自己抬成「賴系欽點」人選，也瞬間把一場原本就敏感的初選，推升為總統意志與地方派系之間的權力戰。賴清德稍後親自出面澄清「並無此事」，黨中央也強調主席對初選保持中立，等於當面拆掉「賴系光環」，讓這場初選正式回到嘉義地方派系與民進黨治理模式的內戰。

民進黨嘉義縣長角逐人選包含海區黃家班黃榮利以及英系戰將蔡易餘。（圖／取自黃榮利、蔡易餘臉書）

■海區黃家班：從農會派系到「太保模式」

黃榮利的政治履歷，幾乎可以當作嘉義海區派系養成教科書：出身太保市，在地從安仁里長做起，接著當市民代表、太保市農會理事長與總幹事，之後選上市長，再升級為嘉義縣議員，現在要挑戰縣長。他是標準的地方派系型人物，背後踩的是海區黃家班與農會系統，人脈與樁腳深埋在農村與農會名冊裡。

這次選戰，他主打「太保模式」：強調自己在太保任內清償負債、改善財政、帶動建設與人口成長，宣稱要把這套財政紀律＋建設治理，放大到整個嘉義縣。他提出的縣政構想，包括比照嘉義市「年年發現金」、四年內還清縣債、發展「科技嘉義」，是很典型的地方行政首長轉戰縣長時的政績複製說法：先證明「我在一個小地方做過」，再說服選民「所以我可以管更大的地方」。

真正敏感的是，他不是沒有藍營記憶的派系。海區黃派早年就站在國民黨結構裡，之後在政黨輪替中轉身與民進黨合作，長期採取「和藍綠都保持管道」的彈性策略。地方選舉觀察者多次提到，2024總統大選時，部分農會與海區樁腳對侯友宜仍維持某種友善互動，表面總統票投綠，但實際動員強度與「有沒有全力衝票」之間，存在灰色地帶。對黃家班而言，這是自保，是派系在結構性綠地中維持議價空間的方法。

黃榮利出身太保市，曾任太保市長，如今是嘉義縣議員，2026正朝挑戰嘉義縣長的路上前進。（圖／取自臉書／黃榮利）

■「欽點」與切割：賴清德的中立框架

在這個脈絡下，黃榮利把「賴清德叫我準備選縣長」寫進文宣，對地方派系來說，是非常熟悉的操作：用中央加持來穩固樁腳。差別在於，現任總統兼黨主席選擇公開拆穿。賴清德親口說「沒有這件事」，民進黨中央也接力說明，主席在嘉義初選中必須保持中立，任何人不能自稱被欽點。這不只是對黃榮利個人的打臉，也是對整個舊型派系語言的一次制度化否定。

表面上，賴是在防止被「假借名義」；實際上，這也是在替自己劃防火牆：嘉義是綠營長期執政縣市，誰出線幾乎等於誰當縣長，如果主席的名字被當成派系工具，初選輸家很容易把怨氣直接指向中央。賴選擇公開中立，一方面是維護自身正當性，一方面則是為未來整合保留空間——誰輸，都得繼續待在民進黨這個屋簷下。

■蔡啟芳與蔡易餘：菜市仔神話的體制版延伸

另一個主角蔡易餘，乍看是「英系年輕戰將」，實際上站在一條長長的政治家族故事尾端。他的父親蔡啟芳出身布袋新塭，是標準的嘉義政治世家第二代：祖父、父親都當過縣議員，父親蔡長銘更是國民黨黃派核心，做到縣議會議長，形成一支獨立的「蔡派」。

蔡啟芳本人年輕時混江湖，外號「菜市仔」，因暴力與黑道背景被送綠島管訓，又在「一清專案」中入獄。出獄後，他轉身投入選舉，從布袋鎮長、國大代表做到民進黨立委，以辛辣問政、護扁立場與「語不驚人死不休」聞名，成為扁政府時代家喻戶曉的「立院三寶」。這段歷程，把蔡家從黃派體制的邊緣，推進民進黨本土正統的敘事中心，也在嘉義基層累積了一種很強烈的「敢替咱出氣」癲狂魅力。

蔡易餘接棒時，既承接這套情緒資本，又刻意做了調整。他是台大法律系畢業、取得律師資格，形象上比父親多了一層專業與理性光環；在國會，他選擇靠攏英系，成為黨內英系戰將之一。當蔡啟芳為赦免陳水扁嗆「不修赦免法就斷絕父子關係」時，他用「我爸是幹話之王」化解，既保留家族的戲劇性，又向中間選民展示「新一代懂分寸」。這種「江湖神話」與「體制專業」的混搭，是蔡易餘的特色。

嘉義現任縣長翁章梁（右）曾多次公開力挺蔡易餘（左）。（圖／取自臉書／蔡易餘）

■蔡易餘的縣政接班：英系＋蔡派＋翁、陳系統

如果只看國會頭銜，蔡易餘就是「現任立法委員」，但放回嘉義權力地圖，他站的位置更像是三股力量交會：蔡派政治世家、英系中央戰線，以及縣政體系的接班人。

現任縣長翁章梁多次公開站台力挺蔡易餘，把這場初選描述為「縣政轉型的接棒」，而非單純的人事更替。議長張明達與多數綠營地方要角，也普遍站在蔡這一側，構成一個以縣府行政資源、議會多數與長期地方人脈結合的「縣政聯盟」。在更上層，長年掌握嘉義綠營布局的陳明文系統，雖然不再像過去那樣高調，但在黨內協調與地方資源分配上仍有實質影響力，外界普遍視為同一條線上的關鍵後盾。

在這樣的組合裡，蔡易餘不只是一位英系立委，而是民進黨嘉義縣三十年治理經驗的承接節點。他的台大法律與律師背景，讓他能在中央政策與地方治理之間扮演翻譯者；父親蔡啟芳留下來的蔡派網絡，提供了基層情感與動員基礎；翁章梁、陳明文系統則提供行政、派系與政黨的整合框架。

■綠油油的結構：為何初選幾乎等於大選

要理解這場內戰的重量，得回頭看嘉義選票的結構。在歷次總統選舉中，嘉義縣多次把最高票投給民進黨候選人。從陳水扁、蔡英文到賴清德，綠營在這裡長期壓過國民黨。縣長選舉亦大致維持民進黨執政局面，國民黨即使偶有起伏，也難以改變「綠大於藍」的基本盤。對多數選民而言，「換誰當民進黨縣長候選人」，往往比「民進黨跟國民黨誰會贏」更有實質影響。

在這樣的綠油油構造裡，海區黃派的生存之道，是用農會、人情、地方建設說服選民：「派系治理也可以很會做事」，必要時與藍營保持微妙關係，讓自己永遠有談判空間。蔡派與縣政聯盟的路線，則是要說服選民：「民進黨這三十年的治理值得再給一次機會」，並且由一個新世代的體制內戰將接棒，減少派系色彩過濃帶來的疑慮。

■結語：兩種政治物種的世代試驗

從外部觀點看嘉義，這場民進黨縣長初選，像是在兩種政治物種之間做選擇。一種，是海區黃家班與農會派系的升級版：以黃榮利這位現任縣議員為代表，從里長、市民代表、農會總幹事、市長一路打底，用「太保模式」證明派系不只會喬位，也可以管好財政與建設，但同時仍保留與藍營互動空間，作為自保。

另一種，是蔡啟芳—蔡易餘父子這條線拉出來的體制化版本：從菜市仔的江湖神話，到台大法律系出身的立委兼律師，再加上英系與翁、陳縣政聯盟，希望說服選民相信，嘉義可以由一套較現代化、政黨化的治理系統接續，而且不必完全否定地方派系的存在。

賴清德選擇用「並無此事」斬斷欽點說，等於把戰場留給嘉義自己：由民進黨黨員與支持者決定，未來十年的嘉義，要繼續交給派系升級版的地方治理，還是交給一個政治世家＋英系＋縣政團隊合成的接班方案。對一個結構性綠地而言，這不是誰代表民進黨的問題，而是民進黨要用哪一種樣貌，繼續在嘉義執政。

