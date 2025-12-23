賴清德：中國企圖把「民主台灣」變「中國台灣」是對民主陣營公然挑釁

賴清德說，中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇。 圖：翻攝自賴清德YT

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（23）日表示，中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。他要再次向國人同胞說明，台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

賴清德今下午主持「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」，並致詞表示，他在第一次委員會議特別強調，「全社會防衛韌性委員會」是「行動的委員會」，也不會拘泥於固定形式。他說，要結合中央和地方、政府和民間的力量，落實於基層、扎根在鄰里，讓多元的專業相互交流，讓社會韌性的建構，可以更擴大、更全面。

廣告 廣告

賴清德指出，他有四點要和國人分享，第一，今年，台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損壞；然而，也看到國人堅毅不屈的精神。他說，不論是救災人員或軍方的立即投入、中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地、各行各業「救災超人」的協助，這些不僅彰顯台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量，「我要說，台灣精神，就是團結精神」。

第二，賴清德指出，19日發生的北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會，也造成嚴重傷亡，事發後，不論是中央、地方政府或醫療體系，都積極應變。他再次強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

第三，賴清德表示，中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。

賴清德指出，他上個月召開記者會，提出兩大守護民主台灣國家安全行動方案，也宣布政府將提出為期8年、總經費1.25兆元的國防特別預算。他說，透過直播，他要再次向國人同胞說明：台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

第四，賴清德指出，防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是，全民意識的培養。他說，有準備，更安全。因此，政府今年出版「台灣全民安全指引」，並且廣為發放，就是要提供民眾，面對各種挑戰的行動準則，也提醒民眾做好各項準備，提升應變能力，並且鼓勵積極參與民防工作，一起強化台灣因應挑戰的韌性。

最後，賴清德再次感謝各位，貢獻專業和熱忱、投入時間與心力。他說，在建構「全社會防衛韌性」的工作上，「我們凝聚智慧、形成共識，推動更具體、更務實的行動方案」。他說，這份成果不僅屬於委員會，更屬於全體國人，「讓我們繼續努力，一起提升全社會防衛韌性」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白四度封殺國防特別條例 民進黨：坐實藍委赴中領旨、亂台行徑

中選會主委提名 羅智強：肯定游盈隆相對中立